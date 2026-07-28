Trump Netanyahu'yu "Yerine Oturttu": ABD, Türkiye'ye F-35 Satmaya Hazır

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Türkiye ilişkileri ve askeri iş birliği konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarını kesin bir dille reddetti. Tel Aviv'in karşı çıkmasına rağmen Amerikan lideri, Ankara ile ittifaka öncelik verdiğini ve Türkiye'ye F-35 savaş uçakları tedarik etmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

Zamin.uz yabancı medya haberlerine dayanarak Washington, Ankara ve Tel Aviv arasındaki bu ses getiren jeopolitik durumun detaylarını sunuyor.

1. "Kimse bana ne satacağımı söyleyemez": Trump'tan ses getiren açıklama

Amerikan lideri, İsrail'in Ankara'ya gelişmiş askeri teknolojiler, özellikle de F-35 beşinci nesil hayalet savaş uçaklarının verilmesine karşı çıkmasından kesinlikle endişe duymadığını belirtti. Netanyahu'nun bu konudaki tutumuyla ilgili soruya Trump çok sert ve açık bir yanıt verdi.

Donald Trump'ın açıklamasından: "Bakın, Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence o (Recep Tayyip Erdoğan) çok iyi bir iş çıkardı. Kimse bana ne satmamız gerektiğini ve ne satmamamız gerektiğini söyleyemez! Ve ben Bibi'nin (Binyamin Netanyahu'nun) büyük bir hayranı değilim."

Trump ayrıca Türkiye'nin "güçlü ordusunu" ayrı olarak övdü, Ankara'nın ABD'ye sağladığı "büyük askeri gücü" ve jeopolitik önemini vurguladı.

2. Netanyahu'nun ret cevabı ve Hakan Fidan'ın açıklaması

Washington'a yaptığı ziyaretin hazırlıkları sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesine ABD'nin Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'dan birliklerin çekilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini bildirdi. İsrail lideri bu konuda tutumunu kararlılıkla savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Buna karşılık, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basına verdiği röportajda, Ankara'nın parasını önceden ödediği F-35 uçaklarını almada hiçbir sorun yaşamayacağına olan inancını dile getirdi.

Kongre engeli: Fidan, ticaret anlaşmasının daha önce ABD Kongresi tarafından engellendiğini, ancak Trump yönetiminin bu engeli kaldırmayı planladığını hatırlattı.

Gelecek umutları: Türkiye tarafı, yakın zamanda tüm yasal ve siyasi engellerin ortadan kalkacağını umuyor.

ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki jeopolitik çatışma göstergeleri

Asept / Gösterge Detaylar Temel tartışma konusu F-35 beşinci nesil savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı Donald Trump'ın tutumu Türkiye güçlü ve önemli bir müttefik, İsrail'in itirazı dikkate alınmıyor Binyamin Netanyahu'nun tutumu Ankara'ya gelişmiş silah verilmesine karşı, birliklerin çekilmesi talebini reddediyor Hakan Fidan'ın açıklaması Türkiye, F-35 uçaklarını alma konusunda tüm engellerin kalkacağına inanıyor İlişkilerin durumu Washington ve Ankara yakınlaşıyor, Tel Aviv ile Washington arasında gerilim artıyor

Orta Doğu'daki güç dengesi ve ABD'nin yeni dış siyaset çizgisi küresel güvenlik sistemini önemli ölçüde etkiliyor.

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