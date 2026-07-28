Ruben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştu

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, kanat oyuncusu Rafael Leao'nun geleceğine değindi. Sport Mediaset'in haberine göre, futbolcu etrafındaki transfer dedikoduları ve Fenerbahçe kulübünün resmi teklifi kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor, ancak uzman isim her zaman takım menfaatlerinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Rossoneri, sezon öncesi hazırlıklarının ikinci aşaması için Avustralya'nın Perth şehrine ulaştı. Takımın kapalı kapılar ardında Perth Glory kulübüne karşı bir hazırlık maçı yapması planlanıyor. Rafael Leao'nun ise Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Avustralya'daki kadroya katılması bekleniyor.

Türkiye'nin dev kulübü Fenerbahçe'nin oyuncu için toplam değeri 42 milyon euroya varan bir teklif sunulduğu söyleniyor. Söz konusu teklif, 5 milyon euroluk başlangıç kiralama bedeli, gelecek yaz 35 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro bonusları içeriyor. Ancak Milan yönetimi, futbolcuyu sadece doğrudan 50 milyon euro karşılığında satmaya hazır ve kiralama seçeneğini kesin bir dille reddediyor.

Mali talepler ve transfer politikası

Gianluca Di Marzio'nun bilgilerine göre, basın toplantısında konuşan Ruben Amorim, kişisel durumların takım hazırlığını aksatmamasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Onun sözlerine göre, her durumda takım herhangi bir bireysel futbolcudan üstündür ve durum değişene kadar futbolcu kulübünün formasını terletecektir.

Amorim açıklamasında şu ifadeleri vurguladı: “O, bir değişiklik gerçekleşene kadar bizim oyuncumuzdur, takım her şeyden önce gelir. Bu o kadar da karmaşık değil, benim için en önemlisi takımdır. Rafael, Gonçalo Ramos, Alexis Saelemaekers ve Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşup ne yapacağımızı anlatacağım”.

İtalyan kulübü yaz transfer döneminde halihazırda 100 milyon avrodan fazla harcama yaparak Gonçalo Ramos ve Mario Gila'yı kadrosuna kattı. Bu nedenle Milan, kadroyu daha da güçlendirmek ve mali dengesini korumak için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyor.