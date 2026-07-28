Ruben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştu

·31·Spor
Ruben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştu

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, kanat oyuncusu Rafael Leao'nun geleceğine değindi. Sport Mediaset'in haberine göre, futbolcu etrafındaki transfer dedikoduları ve Fenerbahçe kulübünün resmi teklifi kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor, ancak uzman isim her zaman takım menfaatlerinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Rossoneri, sezon öncesi hazırlıklarının ikinci aşaması için Avustralya'nın Perth şehrine ulaştı. Takımın kapalı kapılar ardında Perth Glory kulübüne karşı bir hazırlık maçı yapması planlanıyor. Rafael Leao'nun ise Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Avustralya'daki kadroya katılması bekleniyor.

Türkiye'nin dev kulübü Fenerbahçe'nin oyuncu için toplam değeri 42 milyon euroya varan bir teklif sunulduğu söyleniyor. Söz konusu teklif, 5 milyon euroluk başlangıç kiralama bedeli, gelecek yaz 35 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro bonusları içeriyor. Ancak Milan yönetimi, futbolcuyu sadece doğrudan 50 milyon euro karşılığında satmaya hazır ve kiralama seçeneğini kesin bir dille reddediyor.

Mali talepler ve transfer politikası

Gianluca Di Marzio'nun bilgilerine göre, basın toplantısında konuşan Ruben Amorim, kişisel durumların takım hazırlığını aksatmamasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Onun sözlerine göre, her durumda takım herhangi bir bireysel futbolcudan üstündür ve durum değişene kadar futbolcu kulübünün formasını terletecektir.

Amorim açıklamasında şu ifadeleri vurguladı: “O, bir değişiklik gerçekleşene kadar bizim oyuncumuzdur, takım her şeyden önce gelir. Bu o kadar da karmaşık değil, benim için en önemlisi takımdır. Rafael, Gonçalo Ramos, Alexis Saelemaekers ve Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşup ne yapacağımızı anlatacağım”.

İtalyan kulübü yaz transfer döneminde halihazırda 100 milyon avrodan fazla harcama yaparak Gonçalo Ramos ve Mario Gila'yı kadrosuna kattı. Bu nedenle Milan, kadroyu daha da güçlendirmek ve mali dengesini korumak için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyor.

MilanRuben AmorimRafael LeaoFenerbahçeSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattıHannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattıBugün, 17:51Milan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyorMilan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyorBugün, 17:31Rodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyorRodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyorBugün, 17:11Milan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattıMilan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattıBugün, 16:55Real Madrid hücum hattını gözden geçiriyorReal Madrid hücum hattını gözden geçiriyorBugün, 15:50Chelsea'nin kiraladığı Jesse Derry, Sporting formasıyla ilk golünü attıChelsea'nin kiraladığı Jesse Derry, Sporting formasıyla ilk golünü attıBugün, 15:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı