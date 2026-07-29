Vinicius Junior Real Madrid'de Kalacak ve Sözleşmesini Uzatacak

·56·Spor
Vinicius Junior Real Madrid'de Kalacak ve Sözleşmesini Uzatacak

Londra kulübü Arsenal'in Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı kadrosuna katma umutlarının suya düşmesi bekleniyor. Sky Sports News'un haberine göre, kanat oyuncusu kariyerine İspanya'nın başkentinde devam edecek ve takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlarında önemli bir yer tutacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son aylarda Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal yönetimi, futbolcunun mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor olmasından faydalanarak durumu yakından takip ediyordu. Ancak Madrid kulübü, ana yıldızını satma niyetinde değil ve onu takımda tutmak için yeni bir anlaşma müzakerelerini hızlandırdı.

Yeni Sözleşme ve Yönetim Kararı

Belirtildiğine göre, Florentino Peres liderliğindeki kulüp yönetimi ile futbolcunun temsilcileri arasındaki sonraki görüşmeler bu hafta gerçekleşecek. Real Madrid, oyuncusunun sözleşmesinin bitmesini ve onu serbest oyuncu olarak bırakmak istemiyor. Şu anda futbolcunun transfer değeri 137 milyon sterlin civarında değerlendiriliyor.

Arsenal takımı, Diomande'nin transferi çevresindeki durumdan yararlanmayı planlıyordu. Ancak İngiliz kulübünün girişimleri ciddi bir engelle karşılaştı. Teknik direktör Mikel Arteta kadrosunu Avrupa'da ve iç sahada üstünlük sağlayacak dünya sınıfı bir oyuncuyla güçlendirmek istemesine rağmen, bu transferin gerçekleşmesi zor görünmektedir.

Mourinho ve Peres'in Kesin Tutumu

Goal.com'un yayinevi tarafından paylaşılan bilgilere göre, teknik direktörlük değişiklikleri döneminde bu düzeyde bir futbolcuyu kaybetmek takımın istikrarına ciddi zarar verirdi. Bu nedenle Jose Mourinho ve kulüp başkanı Florentino Peres, Brezilyalı futbolcuyu kulüpte tutmak için her türlü önlemi alıyor.

Futbolcu etrafında çeşitli sözleşme talepleri ve maaş konusunda söylentiler yayılmış olsa da, onun Madrid'den ayrılma arzusunda olduğunu doğrulayan ciddi kanıtlar yoktur. Vinicius Junior sadece harika bir kanat oyuncusu olarak değil, aynı zamanda kulübün küresel düzeydeki yıldızı olarak da konumunu sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalJose MourinhoTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Serie A devleri ve Community Shield maçları canlı yayınlanacakSerie A devleri ve Community Shield maçları canlı yayınlanacakBugün, 13:58Manuel Neuer kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladıManuel Neuer kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladıBugün, 13:52Barselona Başkanı Joan Laporta kalp operasyonu geçirdiBarselona Başkanı Joan Laporta kalp operasyonu geçirdiBugün, 13:37Barselona, Eli Junior Kroupi transferinden olumsuz yanıt aldıBarselona, Eli Junior Kroupi transferinden olumsuz yanıt aldıBugün, 13:10Arsenal Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıArsenal Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 12:12Neymar Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladıNeymar Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladıBugün, 12:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı