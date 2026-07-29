Londra kulübü Arsenal'in Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı kadrosuna katma umutlarının suya düşmesi bekleniyor. Sky Sports News'un haberine göre, kanat oyuncusu kariyerine İspanya'nın başkentinde devam edecek ve takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlarında önemli bir yer tutacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son aylarda Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal yönetimi, futbolcunun mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor olmasından faydalanarak durumu yakından takip ediyordu. Ancak Madrid kulübü, ana yıldızını satma niyetinde değil ve onu takımda tutmak için yeni bir anlaşma müzakerelerini hızlandırdı.

Yeni Sözleşme ve Yönetim Kararı

Belirtildiğine göre, Florentino Peres liderliğindeki kulüp yönetimi ile futbolcunun temsilcileri arasındaki sonraki görüşmeler bu hafta gerçekleşecek. Real Madrid , oyuncusunun sözleşmesinin bitmesini ve onu serbest oyuncu olarak bırakmak istemiyor. Şu anda futbolcunun transfer değeri 137 milyon sterlin civarında değerlendiriliyor.

Arsenal takımı, Diomande'nin transferi çevresindeki durumdan yararlanmayı planlıyordu. Ancak İngiliz kulübünün girişimleri ciddi bir engelle karşılaştı. Teknik direktör Mikel Arteta kadrosunu Avrupa'da ve iç sahada üstünlük sağlayacak dünya sınıfı bir oyuncuyla güçlendirmek istemesine rağmen, bu transferin gerçekleşmesi zor görünmektedir.

Mourinho ve Peres'in Kesin Tutumu

Goal.com'un yayinevi tarafından paylaşılan bilgilere göre, teknik direktörlük değişiklikleri döneminde bu düzeyde bir futbolcuyu kaybetmek takımın istikrarına ciddi zarar verirdi. Bu nedenle Jose Mourinho ve kulüp başkanı Florentino Peres, Brezilyalı futbolcuyu kulüpte tutmak için her türlü önlemi alıyor.

Futbolcu etrafında çeşitli sözleşme talepleri ve maaş konusunda söylentiler yayılmış olsa da, onun Madrid'den ayrılma arzusunda olduğunu doğrulayan ciddi kanıtlar yoktur. Vinicius Junior sadece harika bir kanat oyuncusu olarak değil, aynı zamanda kulübün küresel düzeydeki yıldızı olarak da konumunu sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.