Barselona Başkanı Joan Laporta kalp operasyonu geçirdi

İspanya'nın Barselona kulübü başkanı Joan Laporta, kalp ritmi bozukluğu teşhisiyle hastaneye kaldırılarak başarılı bir tıbbi operasyon geçirdi. Goal.com'un haberine göre, 64 yaşındaki futbol adamı kalbindeki aritmi tespit edilmesi nedeniyle takımın İngiltere'deki sezon öncesi kamp seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Bu hususta Goal.com haber veriyor.

Katalonya başkentindeki hastanede salı günü gerçekleştirilen tıbbi müdahale başarıyla tamamlandıktan sonra Laporta, sosyal medya aracılığıyla taraftarlara mesaj göndererek durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kalbin doğal ritminin doktorlar tarafından tamamen onarıldığını doğruladı.

Sağlık ekibine teşekkür

Barselona başkanı, sosyal medya hesabından tedavi sürecini yöneten sağlık personeline derin minnettarlığını dile getirdi.diyen Laporta mesajında yazdı. Sözlerine göre aritmi ortadan kaldırıldı ve kalp yeniden normal ritminde çalışmaya başladı.

Kulüp başkanı Hospital de Barcelona doktorlarının, özellikle Dr. Jordi Morillas liderliğindeki sağlık ekibinin çalışmalarını yüksek değerlendirdi. Ayrıca Barselona kulübü sağlık hizmetleri başkanı Dr. Xavier Corbella ve tüm meseleleri koordine eden Manana Giorgadze'ye teşekkürlerini özellikle vurguladı.

Planlanan seyahatin ertelenmesi

Söz konusu cerrahi müdahale Joan Laporta'nın Britanya adalarına planladığı seyahatini etkiledi. İşlevsel açıdan zorlu yaz takvimi ve uluslararası seyahatlerin ardından başkan, İngiltere'deki St. George’s Park üssünde bulunan A takımın hazırlıklarını bizzat yerinde izlemesi gerekiyordu.

Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet ve futbolcular şu anda Büyük Britanya'da antrenmanlara devam ediyor. Takımın cuma günü Birmingham City takımına karşı sıradaki hazırlık maçını oynaması planlanıyor.

Rehabilitasyon süreci ve önceki faaliyetler

Doktorların katı talimatına göre Joan Laporta, tam iyileşme sürecini geçirmek için İspanya'da kalacak. Bu durum onun günlük yoğun liderlik görevlerine dönmeden önce sağlığını tamamen düzeltmesini sağlayacak.

Belirtmek gerekir ki Barselona başkanı son zamanlarda oldukça aktif uluslararası seyahatler gerçekleştirmişti. Özellikle ay başında ABD'de bulunarak İspanya millî takımının dünya kupasındaki tarihi zaferine tanıklık etmiş ve New Jersey'deki final karşılaşmalarını doğrudan stadyumdan takip etmişti.