Li Auto, otoparktaki görsel olay ve arıza hakkında açıklama yaptı

·33·Teknoloji
Li Auto, otoparktaki görsel olay ve arıza hakkında açıklama yaptı

Sosyal medyada yayılan ve geniş tartışmalara yol açan videoda, bir Li Auto aracının kapalı otoparkta uzun süre otomatik park işlemini tamamlayamaması bir dizi soru işaretine neden oldu. Bu durum yalnızca sürücülerin değil, aynı zamanda modern otopilot sistemlerinin yetenekleriyle ilgilenenlerin de dikkatini çekti. Ağda paylaşılan görüntüler ardından birçok tartışma ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayın organının bildirdiğine göre, araba defalarca geri gitmesine ve yörüngesini değiştirmesine rağmen belirlenen alana girememiş ve arkasında trafik sıkışıklığı oluşmuştur. Bunun ardından sürücü arabayı manuel olarak durdurmak zorunda kalmıştır. Bu durum, otomasyon sistemlerinin çalışma sürecindeki kısıtlamalarını bir kez daha tartışmaya açmıştır.

Engel ve teknik nedenler

Li Auto şirketinin ürün yöneticisi Li Xinyan, yaşanan durumla ilgili resmi bir açıklama yaparak sosyal medyadaki videoya netlik kazandırdı. Onun sözlerine göre, uzaktan park etme fonksiyonunun kullanıldığı sırada seçilen yerin arkasında duran bir elektrikli bisiklet engel teşkil etmiştir. Aynen bu engel, aracın manevrayı sonuna kadar tamamlamasına izin vermemiştir.

Şirket temsilcisinin vurguladığı gibi, güvenliği sağlamaya odaklanan akıllı sistem, engelin etrafından dolaşmak için defalarca güvenli bir yörünge seçmeye çalışmıştır. Ancak karmaşık koşullar ve sınırlı alan nedeniyle süreç uzamıştır. Araç sahibi de bu versiyonu doğrulayarak bisikleti ancak arabaya yaklaştıktan sonra gördüğünü itiraf etmiştir.

Gelecekteki güncellemeler ve sonuçlar

Mağdur sürücü arabayı yakın zamanda satın aldığını ve henüz sistemin tüm imkanları ile fonksiyonlarını tam olarak öğrenmeye vakit bulamadığını ekledi. Bu tür durumlar, kullanıcıların modern teknolojilerle çalışırken belirli bir deneyime sahip olmasının önemini göstermektedir.

Ortaya çıkan durumdan hareketle Li Auto uzmanları, sürücü destek sistemi geliştiricileriyle birlikte karmaşık koşullardaki otopark algoritmalarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. Şirket çalışanlarının belirttiğine göre, eylül ayında yayınlanması planlanan 9.1 sürümündeki yazılım güncellemesi otomatik park verimliliğini artıracaktır.

Ayrıca yeni yazılımın, manevrayı tamamlamaya engel olan engeller hakkındaki bildirim sistemlerini de önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. Bu ise gelecekte benzer yanlış anlama ve aksaklıkların önlenmesine hizmet edecektir.

Li AutoOtoparkOtopilotTeknolojiGüncelleme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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