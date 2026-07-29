Barselona, Eli Junior Kroupi transferinden olumsuz yanıt aldı

·27·Spor
Barselona, Eli Junior Kroupi transferinden olumsuz yanıt aldı

İspanyol kulübü Barcelona, hücum hattını güçlendirme çabalarında ciddi bir engelle karşılaştı. Katalanların Bournemouth'un yetenekli forveti Eli Junior Kroupi için yaptığı ilk iki resmi teklif İngiliz kulübü tarafından reddedildi. Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet genç Fransız futbolcuyu kadroya katmakla ilgilense te, Premier League temsilcisi müzakerelerde katı bir duruş sergiliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Barcelona Sportif Direktörü Deco bu transferi, ana hedeflerinden biri olan Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'e alternatif bir seçenek olarak görüyor. Lorient formasıyla gösterdiği parlak performanslarla dikkat çeken ve yakın zamanda Bournemouth'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, hızı ve teknik yetenekleriyle Katalanların ilgisini çekti.

Maddi talepler ve kulüpler arası müzakereler

L'Equipe'in haberine göre Bournemouth yönetimi genç forvet için gönderilen her iki teklifi de derhal reddetti. Bu tekliflerin her ikisinin de 100 milyon oyun altında değerlendiği belirtiliyor. Buna rağmen mevcut La Liga şampiyonlarının ilgisi futbolcunun kendisini de kayıtsız bırakmadı ve Kroupi Camp Nou'ya taşınma ihtimalinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre Eli Junior Kroupi, geçen sezon Premier League'deki ilk sezonunda genç oyuncular arasında en çok gol atma rekorunu kırarak 13 gol kaydetmeyi başarmıştı. Ayrıca futbolcunun çocukluğunda Barcelona formasıyla çekilen fotoğraflarının internette yayılması, onun bu kulübe olan çocukluk sevgisinin bir kanıtıdır. Şu anda forvet oyuncusu temsilcilerinden transfer konusunda yardım etmelerini istedi ve kulüpler arasında bir anlaşmaya varılmasını umuyor.

Julian Alvarez transferindeki durum

Belirtildiğine göre Eli Junior Kroupi şu an için Barcelona'nın B planı konumunda. Kulüp Başkanı Joan Laporta ise Atletico Madrid formasıyla zor bir dönem geçiren Julian Alvarez'i kadroya katmak için bizzat çalışıyor. Arjantinli forvet Hansi Flick'in ana önceliği olmaya devam ediyor.

Ancak Atletico Madrid Genel Direktörü Miguel Angel Gil Marin bu konuda son derece katı bir tutum sergiliyor ve kulübün yıldızını ucuz fiyata satma niyetinde olmadığını vurguluyor. Barcelona'nın 100 milyon euro civarındaki son teklifi bile Madrid kulübünü bu fikrinden vazgeçiremedi. Sonuç olarak Katalan kulübü aynı anda birden fazla transfer rotasında karmaşık müzakereleri sürdürmek zorunda kalıyor.

BarcelonaEli Junior KroupiBournemouthLa LigaJulian Alvarez
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Serie A devleri ve Community Shield maçları canlı yayınlanacakSerie A devleri ve Community Shield maçları canlı yayınlanacakBugün, 13:58Manuel Neuer kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladıManuel Neuer kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladıBugün, 13:52Barselona Başkanı Joan Laporta kalp operasyonu geçirdiBarselona Başkanı Joan Laporta kalp operasyonu geçirdiBugün, 13:37Vinicius Junior Real Madrid'de Kalacak ve Sözleşmesini UzatacakVinicius Junior Real Madrid'de Kalacak ve Sözleşmesini UzatacakBugün, 13:12Arsenal Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıArsenal Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 12:12Neymar Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladıNeymar Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladıBugün, 12:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı