Barselona, Eli Junior Kroupi transferinden olumsuz yanıt aldı

İspanyol kulübü Barcelona, hücum hattını güçlendirme çabalarında ciddi bir engelle karşılaştı. Katalanların Bournemouth'un yetenekli forveti Eli Junior Kroupi için yaptığı ilk iki resmi teklif İngiliz kulübü tarafından reddedildi. Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet genç Fransız futbolcuyu kadroya katmakla ilgilense te, Premier League temsilcisi müzakerelerde katı bir duruş sergiliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Barcelona Sportif Direktörü Deco bu transferi, ana hedeflerinden biri olan Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'e alternatif bir seçenek olarak görüyor. Lorient formasıyla gösterdiği parlak performanslarla dikkat çeken ve yakın zamanda Bournemouth'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, hızı ve teknik yetenekleriyle Katalanların ilgisini çekti.

Maddi talepler ve kulüpler arası müzakereler

L'Equipe'in haberine göre Bournemouth yönetimi genç forvet için gönderilen her iki teklifi de derhal reddetti. Bu tekliflerin her ikisinin de 100 milyon oyun altında değerlendiği belirtiliyor. Buna rağmen mevcut La Liga şampiyonlarının ilgisi futbolcunun kendisini de kayıtsız bırakmadı ve Kroupi Camp Nou'ya taşınma ihtimalinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre Eli Junior Kroupi, geçen sezon Premier League'deki ilk sezonunda genç oyuncular arasında en çok gol atma rekorunu kırarak 13 gol kaydetmeyi başarmıştı. Ayrıca futbolcunun çocukluğunda Barcelona formasıyla çekilen fotoğraflarının internette yayılması, onun bu kulübe olan çocukluk sevgisinin bir kanıtıdır. Şu anda forvet oyuncusu temsilcilerinden transfer konusunda yardım etmelerini istedi ve kulüpler arasında bir anlaşmaya varılmasını umuyor.

Julian Alvarez transferindeki durum

Belirtildiğine göre Eli Junior Kroupi şu an için Barcelona'nın B planı konumunda. Kulüp Başkanı Joan Laporta ise Atletico Madrid formasıyla zor bir dönem geçiren Julian Alvarez'i kadroya katmak için bizzat çalışıyor. Arjantinli forvet Hansi Flick'in ana önceliği olmaya devam ediyor.

Ancak Atletico Madrid Genel Direktörü Miguel Angel Gil Marin bu konuda son derece katı bir tutum sergiliyor ve kulübün yıldızını ucuz fiyata satma niyetinde olmadığını vurguluyor. Barcelona'nın 100 milyon euro civarındaki son teklifi bile Madrid kulübünü bu fikrinden vazgeçiremedi. Sonuç olarak Katalan kulübü aynı anda birden fazla transfer rotasında karmaşık müzakereleri sürdürmek zorunda kalıyor.