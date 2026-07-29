New York'ta Tehlikeli Bakterinin Yayılması Sonucu Altıncı Ölüm Kaydedildi

ABD'nin New York şehrinde görülen lejyoner hastalığı salgını bir kişinin daha hayatına mal oldu. Böylece şehrin Manhattan bölgesindeki Upper East Side'da kaydedilen bu hastalık kurbanlarının sayısı altıya ulaştı. Konuyla ilgili yerel sağlık yetkilileri açıklamada bulundu.

Şehir Konseyi Sözcüsü Julie Menin, X sosyal medya hesabından altıncı hastanın vefatını duyurarak merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Menin, her kaybın yerel halk için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu vurguladı.

Resmi verilere göre, 17 Temmuz'dan bu yana yeni hastalık vakası kaydedilmedi. Uzmanlar, son verilerin salgının belirgin şekilde yavaşladığını gösterdiğini belirtiyor.

New York Şehri Sağlık Departmanı verilerine göre, 2 Temmuz'dan bu yana toplam 90 kişi lejyoner hastalığına yakalandı. Yapılan incelemelerde şehirdeki 77 soğutma kulesinde Legionella bakterisi tespit edildi.

Bakterinin bulunduğu nesneler arasında The Met Müzesi, Guggenheim Museum, Marriott Otelinin yanı sıra All Souls Church gibi ünlü binalar da yer alıyor. Soruşturma kapsamında pozitif sonuç veren tüm binalara soğutma sistemlerini derhal temizleme ve dezenfekte etme talimatı verildi.

Yetkililere göre, tüm gerekli sıhhi çalışmalar 16 Temmuz'a kadar tamamen tamamlandı. Şu anda da lejyoner hastalığı teşhisi konulan altı hasta hastanede tedavi görüyor. Sağlık yetkilileri durumu sıkı kontrol altında tuttuklarını ve halkı yalnızca resmi kaynaklar aracılığıyla yayılan bilgilere inanmaya çağırıyor.