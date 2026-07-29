New York'ta Tehlikeli Bakterinin Yayılması Sonucu Altıncı Ölüm Kaydedildi

·45·Dünya
New York'ta Tehlikeli Bakterinin Yayılması Sonucu Altıncı Ölüm Kaydedildi

ABD'nin New York şehrinde görülen lejyoner hastalığı salgını bir kişinin daha hayatına mal oldu. Böylece şehrin Manhattan bölgesindeki Upper East Side'da kaydedilen bu hastalık kurbanlarının sayısı altıya ulaştı. Konuyla ilgili yerel sağlık yetkilileri açıklamada bulundu.

Şehir Konseyi Sözcüsü Julie Menin, X sosyal medya hesabından altıncı hastanın vefatını duyurarak merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Menin, her kaybın yerel halk için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu vurguladı.

Resmi verilere göre, 17 Temmuz'dan bu yana yeni hastalık vakası kaydedilmedi. Uzmanlar, son verilerin salgının belirgin şekilde yavaşladığını gösterdiğini belirtiyor.

New York Şehri Sağlık Departmanı verilerine göre, 2 Temmuz'dan bu yana toplam 90 kişi lejyoner hastalığına yakalandı. Yapılan incelemelerde şehirdeki 77 soğutma kulesinde Legionella bakterisi tespit edildi.

Bakterinin bulunduğu nesneler arasında The Met Müzesi, Guggenheim Museum, Marriott Otelinin yanı sıra All Souls Church gibi ünlü binalar da yer alıyor. Soruşturma kapsamında pozitif sonuç veren tüm binalara soğutma sistemlerini derhal temizleme ve dezenfekte etme talimatı verildi.

Yetkililere göre, tüm gerekli sıhhi çalışmalar 16 Temmuz'a kadar tamamen tamamlandı. Şu anda da lejyoner hastalığı teşhisi konulan altı hasta hastanede tedavi görüyor. Sağlık yetkilileri durumu sıkı kontrol altında tuttuklarını ve halkı yalnızca resmi kaynaklar aracılığıyla yayılan bilgilere inanmaya çağırıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da vaşaklı rahatsız eden Özbekistanlı para cezasına çarptırıldıRusya'da vaşaklı rahatsız eden Özbekistanlı para cezasına çarptırıldıBugün, 14:08Britanyalı bir erkek bir dakikada 15 balık çubuğu yiyerek rekor kırdıBritanyalı bir erkek bir dakikada 15 balık çubuğu yiyerek rekor kırdıBugün, 13:54Fransa'daki Şiddetli Orman Yangınları 100'den Fazla Evi Kül EttiFransa'daki Şiddetli Orman Yangınları 100'den Fazla Evi Kül EttiBugün, 13:47ABD'de korkunç aile trajedisi: Adam eşini ve altı çocuğunu vurarak öldürdüABD'de korkunç aile trajedisi: Adam eşini ve altı çocuğunu vurarak öldürdüBugün, 13:22Bebeğinin ağlayabileceğini düşünen baba yolcuları şaşırttıBebeğinin ağlayabileceğini düşünen baba yolcuları şaşırttıBugün, 13:14Donnarumma evlendi: Düğünde Haaland coştu (video)Donnarumma evlendi: Düğünde Haaland coştu (video)Bugün, 12:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor