ABD'de korkunç aile trajedisi: Adam eşini ve altı çocuğunu vurarak öldürdü

·161·Dünya
ABD'de korkunç aile trajedisi: Adam eşini ve altı çocuğunu vurarak öldürdü

ABD'nin Michigan eyaletinin Grand Haven şehrinde korkunç bir aile trajedisi yaşandı. Bir evde sekiz aile üyesinin cesedi bulundu.

İlk soruşturma verilerine göre, 47 yaşındaki Christopher Karolkevitch aile içi anlaşmazlık ve kıskançlık nedeniyle 39 yaşındaki eşi Amanda'yı ve yaşları 5 ile 15 arasında değişen altı çocuğunu ateşli silahla öldürdü.

Ardından şüpheli, suçun izlerini yok etmeye çalıştı. Evin birkaç bölümünü ateşe verdikten sonra intihar etti.

Medya haberlerine göre, hayatını kaybeden Amanda daha önce eşinin ihanetine rağmen aile birlikteliğini korumaya çalışmıştı. Bu konudaki hislerini sosyal medya sayfalarında da paylaşmıştı.

Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma devam etmektedir. Facianın tüm detayları araştırılıyor.

ABDGrand HavenMichiganChristopher KarolkevichAmanda
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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