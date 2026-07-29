Serie A devleri ve Community Shield maçları canlı yayınlanacak

·30·Spor
Serie A devleri ve Community Shield maçları canlı yayınlanacak

Avrupa'da yeni sezon öncesi hazırlık süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Goal.com'un haberine göre, Warner Bros. Discovery şirketi İtalya'nın dev kulüpleri — Roma, Juventus ve Milan'ın sezon öncesi hazırlık maçlarını ve İngiltere futbol sezonunun geleneksel açılış karşılaşmasını şifresiz yayınlama hakkını kazandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu yayınlar futbolseverlere yaz transferleri ve kadrodaki değişikliklerin ardından takımların durumunu değerlendirme fırsatı sunacak. Özellikle İtalya liginin başlamasına haftalar kala dev kulüplerin uluslararası alandaki hazırlık maçları büyük ilgi uyandırıyor.

İtalyan devlerinin sınavı

Söz konusu maç serisi 1 Ağustos'ta Galler'de başlayacak. Cardiff City Stadium'da oynanacak Cardiff City ile Roma karşılaşması, Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri için Britanya takımlarına karşı oynanacak üç hazırlık maçlık serinin ilki olacak.

Ardından Juventus ve Milan takımları Asya turuna başlayarak dünya şampiyonu seviyesindeki Chelsea kulübüne karşı sahaya çıkacaklar. Torino ekibi Hong Kong'daki Kai Tak Stadium'da, Milano ekibi ise Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadium'da mücadele edecekler.

Bu karşılaşmalar Luciano Spalletti ve Rúben Amorim yönetimindeki takımlar için yeni sezon öncesi kapasitelerini bir kez daha test etmek adına harika bir fırsat yaratacak. Tüm maçlar NOVE kanalında akşam saat 21:30'da banttan yayınlanacak.

Community Shield ve sezonun açılışı

Ağustos ayının ortalarında ise tüm dikkatler İngiltere futboluna çevrilecek. 16 Ağustos'ta saat 16:00'da Arsenal ile Manchester City takımları arasındaki geleneksel Community Shield — İngiltere Süper Kupası maçı oynanacak.

Premier Lig şampiyonu ile FA Cup kazananı arasındaki bu mücadele, ülkenin futbol sezonunun resmi açılış maçı kabul ediliyor. Bu karşılaşma NOVE kanalında canlı yayınla, ayrıca HBO Max ve discovery+ platformları üzerinden çevrim içi olarak izleyicilere ücretsiz sunulacak.

Serie AArsenalManchester CityRomaJuventus
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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