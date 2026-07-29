Manuel Neuer kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladı

Bayern Münih ve Almanya millî takımının efsanevi kalecisi Manuel Neuer, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıracağı tarihi duyurdu. Goal.com'un haberine göre, modern "sweeper-keeper" (libero-kaleci) rolünün kurucularından olan tecrübeli eldiven, mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2026/27 sezonunun sonunda kramponlarını asacağını onayladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda 40 yaşında olan tecrübeli futbolcu, Münih kulübü ile sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı. Tegernsee'deki sezon öncesi kampı sırasında geleceğine açıklık getiren kaleci, son yıllarını üst düzeyde geçirmek niyetinde olduğunu gizlemedi. Neuer'in sözlerine göre, her maça ayrı ayrı yaklaşıyor ve veda sezonunu geçirdiğini düşünmüyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedef

Kariyeri boyunca birçok kupa kazanan Neuer, koleksiyonuna bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası daha eklemek istiyor. Şu anda hesabında Bayern formasıyla kazandığı iki zafer bulunuyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain engelini aşamayım Münih ekibi, bu kez çok daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkıyor.

Neuer'in vurguladığı gibi, takımın temel amacı her turnuvada sadece galibiyet elde etmekten ibaret. Ayrıca geçen sezon rekor kırarak 13. Bundesliga şampiyonluğunu kutlamasına rağmen motivasyonunun düşmediğini ve mevcut kadronun tüm kupalar için mücadele edebileceğine inanıyor.

Halef meselesi ve gençlere destek

Futbolcu sahadaki oyununun yanı sıra gelecekteki mirasına da odaklanıyor. Bayern yönetimi şimdiden efsanevi kaleciye layık bir halef aramaya başladı ve genç yetenek Jonas Urbig, Neuer'in yerini alabilecek ana aday olarak görülüyor.

Tecrübeli kaleci, genç futbolcularla çalışmaya hazır olduğunu ve takımdaki kaleci grubunun birbirini desteklediğini özellikle vurguladı. Sven Ulreich ve diğer genç kalecilerle birlikte takımın menfaatleri için var güçleriyle çalışmaya gayret ediyorlar. Neuer'in düşüncesine göre, sağlıklı rekabet ve yardımlaşma gelecekteki başarının garantisidir.