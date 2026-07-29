Rusya'da vaşaklı rahatsız eden Özbekistanlı para cezasına çarptırıldı

·46·Dünya
Rusya'da vaşaklı rahatsız eden Özbekistanlı para cezasına çarptırıldı

Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde bir hayvan barınağının arazisine izinsiz girerek vaşağı rahatsız eden Özbekistan vatandaşı idari sorumluluğa çarptırıldı. Yerel medyada yer alan habere göre bu durum bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre olay, "Beni Kurtar" adlı hayvan barınagında meydana geldi. Erkek şahıs, korunan bölgeye yasadışı bir şekilde girdi. Ardından barınak yönetimi güvenlik servisini ve 112 acil servisini aradı.

Olay yerine gelen güvenlik görevlilerinin belirttiğine göre adam kendini "Interpol kaynakçısı" olarak tanıttı ve kendisini gözaltına alan personelin ileride ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.

İlk bilgilere göre Özbekistan vatandaşı, barınak bölgesine arkadaşını aramak için gelmişti. Ayrıca olay sırasında alkollü olduğu kaydedildi.

Polis, 1982 doğumlu adama karşı Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 20.1 maddesi uyarınca "küçük çaplı huysuzluk" (kabahat) tutanağı düzenledi.

Mahkeme kararı doğrultusunda kendisine 500 ruble para cezası verildi. Aynı zamanda adamın Rusya topraklarında yasal bir temel üzerinde yaşadığı belirtildi.

Barınak sahibi Karen Dallakyan'ın söylediğine göre, olaydan sonra Marusya lakaplı vaşak ciddi bir stres durumuna girdi.

"Bu olaydan sonra Marusya çok güçlü bir stres yaşadı. Bu bizim için üzücü bir durum oldu" dedi.

RusyaÖzbekistanVaşakÇelyabinskHaber
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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