CATL kârlılık bakımından büyük otomobil üreticilerini geride bıraktı

·23·Teknoloji
CATL kârlılık bakımından büyük otomobil üreticilerini geride bıraktı

Cari yılın 29 Temmuz tarihinde prestijli Fortune Global 500 listesi yayımlandı ve bu liste küresel otomotiv ile ilgili sektörlerdeki finansal durumu açıkça gözler önüne serdi. Söz konusu listeye Çin'in önde gelen on otomobil ve yedek parça üreticisi dahil edilmiş olup, bunların arasında batarya devi CATL de yer alıyor. ixbt.com verilerine göre, bu işletmenin kârlılık göstergesinin birçok oto devinin göstergesinden birkaç kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstatistiksel verilere göre CATL şirketi, %17'lik kârlılık oranıyla listedeki sektör temsilcileri arasında açık ara lider konuma geldi. Bu gösterge, listeye dahil edilen sekiz büyük otomobil üreticisinin ortalama kârlılık göstergesini tam 11 kattan fazla geride bıraktı. Ayrıca 2025 yılında CATL'ın elde ettiği net kâr miktarı 10 milyar doları buldu.

Uzmanların vurguladığına göre, bu finansal sonuç oldukça büyük olup BYD, Chery, FAW ve SAIC olmak üzere dört büyük otomobil üretim şirketinin yıllık toplam net kârına denk geliyor. Bu durum, modern ulaşım endüstrisinde otomobili monte etmekten ziyade onun en değerli parçası olan batarya ve enerji depolama elemanlarını üretmenin çok daha kârlı olduğunu gösterdi.

Sektördeki finansal baskı ve değişimler

2026 yılının ilk yarısında CATL, gelirlerini ve toplam kâr hacmini artırmayı başardı. Oysa tam bu dönemde geleneksel otomobil üreticilerinin çoğu ciddi operasyonel baskı ve zorluklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle incelenen dönemde ülke otomotiv sanayisinin toplam kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 oranında azaldığı gözlemlendi.

Sektördeki genel durgunluk fonunda otomobil sektörünün kârlılığı, benzer sektörlerin ortalama göstergesinin bile altında kaldı. Buna rağmen bazı şirketler pazar taleplerine uyum sağlayarak iyi sonuçlar kaydediyor. Örneğin Chery, ilk kez borsa işlemlerine katılan bağımsız bir şirket olarak bu prestijli listede yer aldı.

Liderlerin göstergeleri

Otomobil üreticileri arasında finansal istikrar seviyesi farklı şekillenmiştir. Özellikle:

  • Chery şirketi otomotiv segmentinde %6,3'lük kârlılıkla liderlik yapıyor.
  • BYD ise %4,1'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.
  • Bununla birlikte BYD şirketinin dış pazarlardaki gelirinin toplam kazancının yaklaşık %40'ını oluşturduğu ve yeni enerji kaynaklarıyla çalışan otomobil satışlarının küresel sıralamalarda birinciliğini koruduğu belirtildi.
Genel olarak Fortune Global 500 verileri, elektrikli taşıtlar çağında teknolojik bileşenlerin, özellikle enerji depolayan bataryaların üretilmesinin otomobil montaj işine kıyasla çok daha kârlı ve sürdürülebilir bir iş modeline dönüştüğünü açıkça doğrulamaktadır.

CATLOtomotivBataryaKârlılıkÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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