Fransa'daki Şiddetli Orman Yangınları 100'den Fazla Evi Kül Etti

Fransa'nın güneybatısındaki Le Porge şehrinde meydana gelen büyük orman yangınları büyük zarara yol açtı. Şiddetli alevler sonucunda 100'den fazla konut yanarak kül olurken, yangın ormanlık alanlara ve geniş doğal bölgelere yayıldı.

Yangını kontrol altına almak için binlerce itfaiyeci seferber edildi. Ayrıca özel teknik ekipmanlar, yangın söndürme uçakları ve helikopterler de görevlendirildi.

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 220 bin kişi tehlikeli bölgelerden tahliye edildi. Şimdilik yangın nedeniyle hayatını kaybedenler veya yaralananlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar yangının kısa sürede geniş bir alana yayılmasında aşırı sıcaklar, uzun süren kuraklık ve rüzgarlı havanın temel faktörler olduğunu vurguluyor.