Britanyalı bir erkek bir dakikada 15 balık çubuğu yiyerek rekor kırdı

·38·Dünya
Britanyalı bir erkek bir dakikada 15 balık çubuğu yiyerek rekor kırdı

Britanyalı 32 yaşındaki Nathan Davis, çocuklarının en çok sevdiği yemeklerden biri sayesinde Guinness World Records sayfasında yer almayı başardı. O, bir dakika içinde 15 balık çubuğu tüketerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bildirildiğine göre, Nathan Davis kısa süre önce ünlü The 1% Club televizyon bilgi yarışmasına katılarak 130 bin dolardan fazla ödül kazandı. Program sunucusu Lee Mack'e bir sonraki hedefinin Guinness rekoru kırmak olduğunu söylemişti.

Onun sözlerine göre, balık çubuğu yeme rekoru kendisi için en uygun seçim olmuştu. Çünkü daha önce de hızlı yemek yemeyle ilgili resmi olmayan rekorlarla ilgilendiğini ve bu tür denemelerin kendisine yakın olduğunu vurguladı.

Nathan, belirlenen bir dakika içinde 15 balık çubuğunu bitirmeyi başardı ve böylece bir dakikada en çok balık çubuğu tüketen insan olarak resmi şekilde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Rekortmen bu sonuç hakkında esprili bir dille yorum yaparak dünya rekoru sahibi olmaktan gurur duyduğunu, ancak bunun tam olarak balık çubuklarıyla ilgili olmasının biraz tuhaf geldiğini belirtti. Ayrıca çubuklar biraz soğumuş olsaydı daha da fazla yiyebileceğini, fakat en önemlisinin rekoru elde etmekten memnun olduğunu vurguladı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da vaşaklı rahatsız eden Özbekistanlı para cezasına çarptırıldıRusya'da vaşaklı rahatsız eden Özbekistanlı para cezasına çarptırıldıBugün, 14:08Fransa'daki Şiddetli Orman Yangınları 100'den Fazla Evi Kül EttiFransa'daki Şiddetli Orman Yangınları 100'den Fazla Evi Kül EttiBugün, 13:47New York'ta Tehlikeli Bakterinin Yayılması Sonucu Altıncı Ölüm KaydedildiNew York'ta Tehlikeli Bakterinin Yayılması Sonucu Altıncı Ölüm KaydedildiBugün, 13:30ABD'de korkunç aile trajedisi: Adam eşini ve altı çocuğunu vurarak öldürdüABD'de korkunç aile trajedisi: Adam eşini ve altı çocuğunu vurarak öldürdüBugün, 13:22Bebeğinin ağlayabileceğini düşünen baba yolcuları şaşırttıBebeğinin ağlayabileceğini düşünen baba yolcuları şaşırttıBugün, 13:14Donnarumma evlendi: Düğünde Haaland coştu (video)Donnarumma evlendi: Düğünde Haaland coştu (video)Bugün, 12:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor