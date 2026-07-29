Britanyalı bir erkek bir dakikada 15 balık çubuğu yiyerek rekor kırdı

Britanyalı 32 yaşındaki Nathan Davis, çocuklarının en çok sevdiği yemeklerden biri sayesinde Guinness World Records sayfasında yer almayı başardı. O, bir dakika içinde 15 balık çubuğu tüketerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bildirildiğine göre, Nathan Davis kısa süre önce ünlü The 1% Club televizyon bilgi yarışmasına katılarak 130 bin dolardan fazla ödül kazandı. Program sunucusu Lee Mack'e bir sonraki hedefinin Guinness rekoru kırmak olduğunu söylemişti.

Onun sözlerine göre, balık çubuğu yeme rekoru kendisi için en uygun seçim olmuştu. Çünkü daha önce de hızlı yemek yemeyle ilgili resmi olmayan rekorlarla ilgilendiğini ve bu tür denemelerin kendisine yakın olduğunu vurguladı.

Nathan, belirlenen bir dakika içinde 15 balık çubuğunu bitirmeyi başardı ve böylece bir dakikada en çok balık çubuğu tüketen insan olarak resmi şekilde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Rekortmen bu sonuç hakkında esprili bir dille yorum yaparak dünya rekoru sahibi olmaktan gurur duyduğunu, ancak bunun tam olarak balık çubuklarıyla ilgili olmasının biraz tuhaf geldiğini belirtti. Ayrıca çubuklar biraz soğumuş olsaydı daha da fazla yiyebileceğini, fakat en önemlisinin rekoru elde etmekten memnun olduğunu vurguladı.