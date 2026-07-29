Bayern, Harry Kane ile sözleşmeyi 2029 yılına kadar uzatmak istiyor

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane ile mevcut sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre, Alman devi İngiltere milli takımının kaptanına 2029 yılına kadar geçerli yeni uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. 33 yaşına girmesine rağmen tecrübeli futbolcu kulübün sportif projesinin en kilit figürlerinden biri olmaya devam ediyor ve geleceğini Bavyera ekibine bağlamaya hazır. Bunu Goal.com bildiriyor .

Sport Bild gazetesinin haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler futbolcunun Dünya Kupası sonrası tatilini tamamlayıp Ağustos ayı başlarında Vincent Kompany'nin takıma katılmasının ardından resmi olarak başlayacak. Şu anda yılda yaklaşık 25 milyon euro kazanan golcünün maaşında yaşından dolayı herhangi bir kesinti yapılması planlanmıyor ve kulübün en çok kazanan futbolcularından biri kalması bekleniyor. Münih kulübünde bu müzakereleri sportif direktör Max Eberl ve CEO Jan-Christian Dreesen yürütecek.

Uluslararası ilgi ve futbolcunun tercihi

Ulusal transfer pazarında Kane'e yönelik ciddi bir ilginin devam etmesine rağmen, o kariyerine Almanya'da devam etmeyi tercih ediyor. Özellikle Barcelona ve Suudi Arabistan'dan Al-Hilal kulüpleri tecrübeli golcünün hizmetleriyle ilgilendi. Ancak futbolcunun kendisi başka teklifleri kabul etmek istemiyor ve tüm odak noktasını Münih'teki mirasına vermiş durumda. Sezonun ağır yükleri ve uluslararası maçlar nedeniyle müzakerelerin ertelenmesini uygun görmüştü.

Görüşmelerde futbolcunun haklarını babası Pat ve ağabeyi Charlie savunacak. Bayern yönetimi ise dünya çapındaki itibarı hala yüksek olduğu için ana golcüsünün geleceğini en kısa sürede güvence altına almak istiyor. Kane'in kendisi de fiziksel formunu koruyarak üst düzeyde oynamaya devam etmeyi hedefliyor.

Rol değişimi ve gelecek planları

Gelecekteki sözleşme müzakerelerinin en ilginç yönlerinden biri, Harry Kane'in sahadaki görevlerinin değişebilecek olmasıyla ilgilidir. Kariyerinin son yıllarına yaklaşan 33 yaşındaki forvet, oyun tarzını uyarlayarak daha fazla oyun kuruculuk ve yaratıcı roller üstlenmeye açık olduğunu belirtti. Bu değişiklik, kariyerini üst düzeyde uzatmasına ve 2030 Dünya Kupası'na katılma planını gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

Teknik direktör Vincent Kompany farklı oyun sistemleri kullanmayı sevdiği için, Kane'in derinlere gelerek oynaması ve mükemmel pas yeteneğini sergilemesi takımın hücumuna yeni bir renk katacaktır. Ayrıca Bayern'in Kane'in kalıp kalmamasından bağımsız olarak, önümüzdeki transfer pencerelerinde kadroya başka bir üst düzey forvet katma seçeneğini de dışlamadığı bildirilmektedir.