Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği müzakerelerinin önemli iki kümesinin açılmasını yine engelledi. Bu konuda Financial Times (FT) saygın yayını haber vermektedir.

Zamin.uz bu müzakereler etrafındaki durumu, Budapeşte'nin katı tutumunun nedenlerini ve Avrupalı ​​siyasetçilerin yaklaşımını sunmaktadır.

1. Ortak Pazar ve Ekonomi Politikası: İki küme ertelendi

FT'nin haberine göre, Budapeşte Ukrayna'nın ortak pazara entegrasyonu ile ekonomik ve sosyal politikanın genişletilmesini öngören ikinci ve üçüncü kümeler konusundaki müzakerelerin açılışını erteledi.

Ayrıca Macar tarafı, Kiev'e «hızlandırılmış üyelik» statüsü verilmesine kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır.

Macar bir yetkilinin açıklamasından: «Kiev, yıllardır Avrupa Birliği'nin taleplerini karşılamak için mücadele eden Batı Balkan adaylarından daha fazla imtiyazlı veya özel olarak kayırılan bir muamele görmemelidir.»

2. Brüksel Macaristan'a Karşı «Siyasi Baskı» Uygulamak İstiyor

Yayın organının vurguladığı gibi, Avrupalı ​​siyasetçiler Budapeşte'nin desteğini korumak ve müzakereleri ilerletmek için artık Macaristan'a karşı ciddi siyasi baskı gerekeceğine inanıyorlar.

AB kurallarına göre, yeni bir devletin kabulüne ilişkin müzakerelerin her aşaması, örgüt üyesi 27 ülkenin oybirliğiyle onayını gerektirir.

3. Beklentiler Gerçekleşmedi: Peter Magyar ve Budapeşte'nin Değişmeyen Tutumu

Daha önce Kiev'de, Peter Magyar liderliğindeki yeni Macaristan hükümeti ile ilişkilerin iyileşeceği ve tutumun yumuşayacağına dair özel bir umut bağlanmıştı. Ancak Ukrayna için gerçek durum önemli ölçüde değişmedi.

Budapeşte hâlâ ilkesel tutumunu korumaktadır:

Kiev'e askeri ve mali yardım sağlamayı reddetmektedir;

Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış usulle üye olmasına engel olmaktadır.

Macaristan ve Ukrayna'nın AB Üyeliği Müzakereleri: Temel Gerçekler

Aspekt / Ölçüt Detaylar Kitle İletişim Aracı Financial Times (FT) Bloke Edilen Kümeler 2. Küme (Ortak Pazar) ve 3. Küme (Ekonomik ve Sosyal Politikalar) Macaristan'ın Temel Gerekçesi Batı Balkan ülkelerine karşı adaletsizlik yaratmamak AB Siyasetçilerinin Planı Budapeşte'ye yönelik «siyasi baskı» uygulamak Budapeşte'nin Genel Tutumu Askeri ve mali yardımın reddi, hızlı üyeliğe veto

Avrupa Birliği'nin genişlemesi ve Ukrayna etrafındaki diplomatik tartışmalar, tüm dünya ve bölge siyasetini doğrudan etkilemektedir.

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