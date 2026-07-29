Macaristan, Ukrayna'nın AB'ye Katılım Müzakerelerini Yeniden Bloke Etti
Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği müzakerelerinin önemli iki kümesinin açılmasını yine engelledi. Bu konuda Financial Times (FT) saygın yayını haber vermektedir.
Zamin.uz bu müzakereler etrafındaki durumu, Budapeşte'nin katı tutumunun nedenlerini ve Avrupalı siyasetçilerin yaklaşımını sunmaktadır.
1. Ortak Pazar ve Ekonomi Politikası: İki küme ertelendi
FT'nin haberine göre, Budapeşte Ukrayna'nın ortak pazara entegrasyonu ile ekonomik ve sosyal politikanın genişletilmesini öngören ikinci ve üçüncü kümeler konusundaki müzakerelerin açılışını erteledi.
Ayrıca Macar tarafı, Kiev'e «hızlandırılmış üyelik» statüsü verilmesine kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır.
Macar bir yetkilinin açıklamasından:
«Kiev, yıllardır Avrupa Birliği'nin taleplerini karşılamak için mücadele eden Batı Balkan adaylarından daha fazla imtiyazlı veya özel olarak kayırılan bir muamele görmemelidir.»
2. Brüksel Macaristan'a Karşı «Siyasi Baskı» Uygulamak İstiyor
Yayın organının vurguladığı gibi, Avrupalı siyasetçiler Budapeşte'nin desteğini korumak ve müzakereleri ilerletmek için artık Macaristan'a karşı ciddi siyasi baskı gerekeceğine inanıyorlar.
AB kurallarına göre, yeni bir devletin kabulüne ilişkin müzakerelerin her aşaması, örgüt üyesi 27 ülkenin oybirliğiyle onayını gerektirir.
3. Beklentiler Gerçekleşmedi: Peter Magyar ve Budapeşte'nin Değişmeyen Tutumu
Daha önce Kiev'de, Peter Magyar liderliğindeki yeni Macaristan hükümeti ile ilişkilerin iyileşeceği ve tutumun yumuşayacağına dair özel bir umut bağlanmıştı. Ancak Ukrayna için gerçek durum önemli ölçüde değişmedi.
Budapeşte hâlâ ilkesel tutumunu korumaktadır:
Kiev'e askeri ve mali yardım sağlamayı reddetmektedir;
Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış usulle üye olmasına engel olmaktadır.
Macaristan ve Ukrayna'nın AB Üyeliği Müzakereleri: Temel Gerçekler
Aspekt / Ölçüt
Detaylar
Kitle İletişim Aracı
Financial Times (FT)
Bloke Edilen Kümeler
2. Küme (Ortak Pazar) ve 3. Küme (Ekonomik ve Sosyal Politikalar)
Macaristan'ın Temel Gerekçesi
Batı Balkan ülkelerine karşı adaletsizlik yaratmamak
AB Siyasetçilerinin Planı
Budapeşte'ye yönelik «siyasi baskı» uygulamak
Budapeşte'nin Genel Tutumu
Askeri ve mali yardımın reddi, hızlı üyeliğe veto
Avrupa Birliği'nin genişlemesi ve Ukrayna etrafındaki diplomatik tartışmalar, tüm dünya ve bölge siyasetini doğrudan etkilemektedir.
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