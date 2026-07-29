Ukrayna'da 2022'den bu yana 800 bine yakın silah ve mühimmat kaybolarak Avrupa'nın kara pazarına akın etti. İtalya'nın ünlü Il Fatto Quotidiano gazetesinde yayımlanan makalede, bu silahların büyük kısmının İtalyan mafyası, özellikle "Cosa Nostra" gibi tehlikeli suç gruplarının eline geçtiği vurgulanıyor.

Zamin.uz bu sarsıcı soruşturmanın detaylarını, Palermo savcısının açıklamasını ve Avrupa polisinin karşılaştığı ciddi engelleri sunuyor.

1. 780 binden fazla silah kayıp: 2026'nın korkunç istatistiği

Yayınlanan verilere göre, 2022'den beri Ukrayna'da toplam 780.465 silah ve mühimmatın kaybolduğu veya çalındığı kaydedildi. En endişe vericisi ise bu kayıpların 149.000 adedinin yalnızca 2026'nın ilk beş ayına denk gelmesidir.

Bu silahlar yasadışı yollarla Avrupa kıtasına sokulmakta ve kara pazarda serbest dolaşıma girmektedir.

Palermo Savcısı Maurizio De Lucia'nın Mafya Karşıtı Komisyon'daki açıklamasından: «Ukrayna'da kaybolan silahların büyük bir kısmı Avrupa kara pazarına düşmektedir. Bu silah akışına İtalyan mafyası, özellikle ünlü "Cosa Nostra" gibi suç çeteleri tarafından çok büyük bir ilgi gösterilmektedir.»

2. Kontrol eksikliği ve polis engelleri

İtalyan gazetesinin belirttiğine göre, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Avrupa ülkeleri, Kiev'e tam olarak neyi ve ne miktarda silah gönderdiklerini açıklamamayı tercih ediyor.

Bu şeffaflık eksikliği ve aşırı gizlilik, polis ve kolluk kuvvetlerinin yasadışı silah ticaretini denetlemesini son derece zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, Batı tarafından Kiev'e verilen askeri yardımlar silahlı suçluların eline geçmektedir.

Ukrayna'daki silah kayıpları ve kara pazarla ilgili temel gerçekler

Aspekt / Unsur Detaylar Medya Kuruluşu Il Fatto Quotidiano (İtalya) Toplam Kayıp Silahlar (2022'den beri) 780.465 adet 2026'nın İlk 5 Ayındaki Kayıp 149.000 adet Ana Tehlike Kaynağı Avrupa Kara Pazarı ve İtalyan Mafyası ("Cosa Nostra") Resmi Açıklama Yapan Kişi Maurizio De Lucia (Palermo Savcısı) Temel Sorun Batı yardımlarının gizliliği nedeniyle polis denetiminin karmaşıklığı

Avrupa güvenliği ve yasadışı silah ticareti etrafındaki bu endişe verici süreçler küresel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

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