Tesla Arizona güneş elektrik santralinin kapasitesinin yüzde 90'ını rezerve etti

·33·Teknoloji
Tesla Arizona güneş elektrik santralinin kapasitesinin yüzde 90'ını rezerve etti

Elektrikli otomobil üretiminde dünya lideri olan Tesla şirketi, önümüzdeki yıllar için sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağını garanti altına aldı. ixbt.com'un haberine göre, şirket ABD'nin Arizona eyaletinde inşa edilmekte olan dev Sterling projesinin yüzde 90 elektrik enerjisini satın almak üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu büyük enerji kompleksi, toplam 509 megavat kapasiteli bir güneş elektrik santrali ve 360 megavatlık batarya sistemini içermektedir. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden bu tesisin 2028 yılında tamamen devreye alınması planlanmaktadır. Taraflar anlaşmanın finansal detaylarını açıklamadı.

Yeşil enerji ve depolama teknolojileri

Projeyi hayata geçiren ContourGlobal şirketi, üretilen kapasitenin kalan yüzde 10'unu açık enerji piyasasında bağımsız olarak satmayı planlıyor. Sözleşmenin kesin geçerlilik süresi resmi olarak açıklanmamış olsa da, enerji piyasasındaki bu tür anlaşmalar genellikle 10-15 yılı kapsamaktadır. Bu durum Tesla şirketine 2030'ların sonuna kadar garantili bir yenilenebilir enerji tedariki sağlayacaktır.

ContourGlobal şirketinin sahibi olan KKR yatırım fonu için Sterling projesi, portföyündeki en büyük yenilenebilir enerji tesisi niteliğindedir. Söz konusu kompleks 2024 yılının son çeyreğinde satın alınmış olup, önemi tüm bölge için yüksek değerlendirilmektedir.

Şebeke entegrasyonu ve beklentiler

Yeni elektrik santrali Western Area Power Administration şebekesine bağlanacaktır. Bu durum yalnızca Arizona eyaleti tüketicilerini değil, aynı zamanda komşu Kaliforniya enerji piyasasını da kararlı akımla beslemeye olanak tanıyacaktır. Uzmanların belirttiğine göre, altyapının önemli bir parçası bu modern depolama sistemidir.

Enerji depolama sistemi dört saatlik kesintisiz çalışma için tasarlanmış olup, yaklaşık 1440 megavat-saat kapasite depolama imkanına sahiptir. Bu teknoloji, güneş battıktan sonra bile yeşil enerjinin genel şebekeye kesintisiz olarak aktarılmasını garanti eder; bu da Tesla gibi küresel teknoloji devleri için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir adımdır.

TeslaGüneş EnerjisiContourGlobalYeşil EnerjiArizona
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rocket Lab ABD Savunması İçin Rekor Değerde Sözleşme KazandıRocket Lab ABD Savunması İçin Rekor Değerde Sözleşme KazandıBugün, 16:24Yapay Zeka İçerikleriyle Mücadele Eden Pangram 9 Milyon Dolar Yatırım AldıYapay Zeka İçerikleriyle Mücadele Eden Pangram 9 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 16:24Elon Musk Marsa İlk İnsanların Ne Zaman Gönderileceğini AçıkladıElon Musk Marsa İlk İnsanların Ne Zaman Gönderileceğini AçıkladıBugün, 15:57ABD, Çin'den gelen insansı robotların ithalatını yasakladıABD, Çin'den gelen insansı robotların ithalatını yasakladıBugün, 15:20CATL kârlılık bakımından büyük otomobil üreticilerini geride bıraktıCATL kârlılık bakımından büyük otomobil üreticilerini geride bıraktıBugün, 13:51Li Auto, otoparktaki görsel olay ve arıza hakkında açıklama yaptıLi Auto, otoparktaki görsel olay ve arıza hakkında açıklama yaptıBugün, 13:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim