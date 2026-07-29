Tesla Arizona güneş elektrik santralinin kapasitesinin yüzde 90'ını rezerve etti

Elektrikli otomobil üretiminde dünya lideri olan Tesla şirketi, önümüzdeki yıllar için sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağını garanti altına aldı. ixbt.com'un haberine göre, şirket ABD'nin Arizona eyaletinde inşa edilmekte olan dev Sterling projesinin yüzde 90 elektrik enerjisini satın almak üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu büyük enerji kompleksi, toplam 509 megavat kapasiteli bir güneş elektrik santrali ve 360 megavatlık batarya sistemini içermektedir. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden bu tesisin 2028 yılında tamamen devreye alınması planlanmaktadır. Taraflar anlaşmanın finansal detaylarını açıklamadı.

Yeşil enerji ve depolama teknolojileri

Projeyi hayata geçiren ContourGlobal şirketi, üretilen kapasitenin kalan yüzde 10'unu açık enerji piyasasında bağımsız olarak satmayı planlıyor. Sözleşmenin kesin geçerlilik süresi resmi olarak açıklanmamış olsa da, enerji piyasasındaki bu tür anlaşmalar genellikle 10-15 yılı kapsamaktadır. Bu durum Tesla şirketine 2030'ların sonuna kadar garantili bir yenilenebilir enerji tedariki sağlayacaktır.

ContourGlobal şirketinin sahibi olan KKR yatırım fonu için Sterling projesi, portföyündeki en büyük yenilenebilir enerji tesisi niteliğindedir. Söz konusu kompleks 2024 yılının son çeyreğinde satın alınmış olup, önemi tüm bölge için yüksek değerlendirilmektedir.

Şebeke entegrasyonu ve beklentiler

Yeni elektrik santrali Western Area Power Administration şebekesine bağlanacaktır. Bu durum yalnızca Arizona eyaleti tüketicilerini değil, aynı zamanda komşu Kaliforniya enerji piyasasını da kararlı akımla beslemeye olanak tanıyacaktır. Uzmanların belirttiğine göre, altyapının önemli bir parçası bu modern depolama sistemidir.

Enerji depolama sistemi dört saatlik kesintisiz çalışma için tasarlanmış olup, yaklaşık 1440 megavat-saat kapasite depolama imkanına sahiptir. Bu teknoloji, güneş battıktan sonra bile yeşil enerjinin genel şebekeye kesintisiz olarak aktarılmasını garanti eder; bu da Tesla gibi küresel teknoloji devleri için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir adımdır.