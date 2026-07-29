Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TASS ajansına verdiği röportajda Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Lavrov, Rusya'nın şu anda nasyonal sosyalistlerin doğrudan takipçileri ve torunlarıyla savaş halinde olduğunu vurguladı.

Zamin.uz Lavrov'un ses getiren açıklaması, Friedrich Merz'in aile tarihi hakkındaki suçlamalar ve Moskova-Berlin ilişkilerindeki yeni gerilimin detaylarını sunuyor.

1. «Hazırlıklı olun»: Lavrov’dan Berlin’e sert sözlü darbe

Sergey Lavrov, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in «Rusya’ya karşı mücadele etme» ve Avrupa’da yeniden liderliği ele geçirme yönündeki açıklamalarına değinerek Berlin’i tarih derslerini unutmamaya çağırdı.

Sergey Lavrov’un TASS ajansına verdiği röportajdan: «Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa'da yeniden lider olacaklarını açıkça söylüyor. Eğer bu kadar açık konuşuyorsanız, hazırlıklı olun. Rusya'ya karşı savaşma arzusundan defalarca bahseden Merz, Nazi Almanyası liderlerinin sonunun nihayetinde nasıl bittiğini hatırlamalıdır.»

2. SVR suçlamaları: Merz’in babası ve büyükbabası hakkındaki iddialar

Bir yıl önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Friedrich Merz’in aile köklerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Rus istihbarat verilerine göre, Almanya Şansölyesi'ne çocukluğundan itibaren revizyonist fikirler aşılanmıştır:

Babası — Joachim Merz: Hitler ordusu (Wehrmacht) safhasında savaştı. 1945 baharında Amerikalılar tarafından esir alındı ve ABD işgal bölgesine gönderildi.

Anne tarafı büyükbabası — Josef Sauvigny: Üçüncü Reich döneminde Brilon kenti belediye başkanlığı yaptı ve 1938 yılında NSDAP'ye (Nazi Partisi) üye oldu. Belediye başkanlığı döneminde şehirdeki iki sokağın adını «Adolf-Hitler-Straße» ve «Hermann-Göring-Straße» olarak değiştirdi.

3. Jeopolitik gerilim ve retoriğin sertleşmesi

Lavrov’un bu açıklaması, Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik anlaşmazlıkların zirveye ulaştığı bir dönemde geldi. Berlin’in Ukrayna’yı aktif olarak desteklemesi ve Avrupa güvenliğindeki liderlik ihtirasları, Moskova tarafından doğrudan bir tehdit ve tarihi revizyonizm olarak değerlendiriliyor.

Sergey Lavrov’un açıklaması ve Friedrich Merz hakkındaki temel gerçekler

Açısından / Ölçüt Detaylar Açıklamayı yapan kişi Sergey Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanlığı Başkanı) Medya kuruluşu TASS Haber Ajansı Temel uyarı Nazi Almanyası liderlerinin kaderini hatırlama çağrısı Friedrich Merz’in babası Joachim Merz (Wehrmacht askeri, 1945'te ABD esaretine düştü) Friedrich Merz’in büyükbabası Josef Sauvigny (Brilon belediye başkanı, 1938'den beri NSDAP üyesi)

Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik tartışmalar ve tarihsel hafıza etrafındaki anlaşmazlıklar, tüm Avrupa güvenlik mimarisini doğrudan etkilemektedir.

Bu sıcak ve analitik makaleyi hemen arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve uluslararası siyasetle ilgilenen gruplara gönderin!

Sizce Moskova ile Berlin arasındaki bu sözlü ve siyasi gerilim gelecekte hangi sonuçlara yol açabilir? Düşünce ve görüşlerinizi yorumlarda bırakın!