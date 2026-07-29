ABD, Çin'den gelen insansı robotların ithalatını yasakladı

·36·Teknoloji
ABD, Çin'den gelen insansı robotların ithalatını yasakladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin'de üretilen yeni insansı ve dört ayaklı robotların ülkeye girişini yasaklayan sıkı tedbirler yürürlüğe koydu. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu kısıtlamalar arasında yenilenebilir enerji kaynakları ile akümülatörlerin elektrik şebekeleri ve veri merkezleri ekipmanlarına bağlanmasını sağlayan şebeke bağlantılı invertörler de yer alıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kısıtlamalar, Donald Trump yönetiminin ABD'nin yapay zeka tedarik zincirini Çin kaynaklı siber saldırılar, veri hırsızlığı ve diğer risklerden korumayı amaçladığını gösteriyor. Ayrıca söz konusu politika, şirketleri üretim süreçlerini ABD topraklarına taşımaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Ulusal güvenlik ve siber güvenlik tehditleri

Federal İletişim Komisyonunun açıklamasında, bu cihazların Amerikan ekonomisi ve ulusal güvenliğine zarar verebilecek zafiyetler ortaya çıkarma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı. Özellikle bu cihazlar, ABD'nin kritik altyapısı için ciddi bir siber güvenlik tehdidi oluşturabilir.

Komisyon Başkanı Brendan Carr, basın bülteninde FCC'nin Amerikan kritik tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmaya devam edeceğini özellikle vurguladı. Bu tedbirler, ülkenin teknolojik egemenliğini güçlendirme yolunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarafların ilişkileri ve Çin'in misilleme önlemleri

Washington'daki Çin Büyükelçiliği karara sert tepki göstererek, Pekin yönetiminin ABD'yi iki ülke iş dünyasının objektif ve rasyonel seslerine kulak vermeye çağırdığını bildirdi. Büyükelçilik, Çinli şirketleri karalamaya ve onlara yaptırımlarla tehdit etmeye son verilmesini talep etti.

Ayrıca Çin hükümetinin kendi çıkarlarına ciddi zarar veren her türlü adıma karşı gerekli tüm önlemleri alacağı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yapay zeka alanında faaliyet gösteren Çinli şirketlerin Amerikan fikri mülkiyetini çalmaları nedeniyle ABD yaptırımlarıyla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

ABDÇinRobotlarYapay ZekaSiber Güvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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