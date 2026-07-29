Real Madrid, Vinicius Junior transferinde hata yapıyor

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Real Madrid, Vinicius Junior transferinde hata yapıyor

Real Madrid, yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile ilgili durumu kontrol altında tutma yeteneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Brezilyalı futbolcunun mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşması ve yeni sözleşme görüşmelerinin uzaması İspanyol basınında geniş yankı uyandırıyor. Bu belirsizlik fonunda, İngiliz kulübü Arsenal'in durumdan faydalanmayı planladığına dair haberler yayıldı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre, kraliyet kulübü yönetiminin sözleşme konusundaki eylemsizliği takımın iç dinamiklerini olumsuz etkiliyor. Küresel çapta bir yıldız ve projenin kilit ismi olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği hakkındaki soru işaretleri sürekli artıyor. Kulüp yönetiminin durumu doğru değerlendirip zamanında kesin adımlar atamaması eleştirilere yol açıyor.

Santiago Cañizares'ten sert eleştiri

Real Madrid ve Valencia'nın eski kalecisi Santiago Cañizares, Cadena COPE yayınında kulüp yönetiminin hamlelerini şiddetle kınayarak bunu affedilmez bir yönetim hatası olarak nitelendirdi. Ona göre Madrid ekibi her şeyde geç kalıyor ve oyuncuyla yeni bir anlaşmaya varılamazsa, mali çıkarlar doğrultusunda onu satmak zorunlu bir adım olmalıdır.

Cañizares açıklamasında şunları söyledi: Real Madrid her şeyde geç kalıyor. Eğer onunla yeni bir sözleşme imzalandığı doğru değilse, kulüp onu satmak zorundadır. Futbolcunun sözleşmesinin bitmesine izin vererek yüz milyonlarca avrodan mahrum kalamazsınız. İnanıyorum ki sonunda olan bu olacak. Bu affedilmez bir yönetim hatasıdır.

Arsenal'in ilgisi ve transfer piyasasındaki durum

Madrid ekibi sözleşme konusunda tereddüt yaşarken, Premier League devlerinden Arsenal durumu yakından takip ediyor. Mikel Arteta yönetimindeki Londra kulübünün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Eğer Vinicius kulüpte yeterince değer görmediğini hissederse, İngiltere liginin cazibesi ve yüksek maaş teklifi onu cezbedebilir.

Yine de Real Madrid yönetiminin futbolcuyu uzun vadeli yeni bir sözleşmeye ikna edebileceğine dair inancı hâlâ tam. Ancak durumun karmaşıklaşması kulübü alternatif isimler aramaya yöneltiyor. Özellikle genç yetenek Yann Diomande'nin takip edilmesi, gelecekte Vinicius'un yerini doldurabilecek olası bir hamle olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen teknik heyet, oyuncuyu takımda tutmak için tüm gücünü ortaya koymaya hazır.

Real MadridVinicius JuniorArsenalTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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