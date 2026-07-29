Rusya'dan 6 ayda kaç göçmen sınır dışı edildi

2026 yılının ilk altı ayında Rusya'da göç mevzuatını ihlal eden 43 bin 700 yabancı ülke dışına çıkarıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 arttı.

Bu durum 29 Temmuz'da Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin tarafından Max sosyal medyasındaki sayfasında duyuruldu.

Volodin, 2025 yılına kadar göçmenlerin sınır dışı edilmesinin yalnızca mahkeme kararıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ancak 2025 yılı şubat ayında yürürlüğe giren federal yasaya göre, Rusya İçişleri Bakanlığına bazı durumlarda mahkeme kararı olmaksızın da ülkeden çıkarılma kararı alma yetkisi verildi.

Ayrıca o, 2024 yılından bu yana Devlet Duması'nın göç sistemini iyileştirmeyi amaçlayan toplam 32 federal yasayı kabul ettiğini kaydetti. Söz konusu değişikliklerin yabancı vatandaşlar üzerindeki kontrolü güçlendirmeyi ve göç alanındaki düzeni pekiştirmeyi amaçladığı vurgulandı.