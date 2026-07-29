Elon Musk Marsa İlk İnsanların Ne Zaman Gönderileceğini Açıkladı

·41·Teknoloji
Elon Musk Marsa İlk İnsanların Ne Zaman Gönderileceğini Açıkladı

Girişimci ve mühendis Elon Musk, insanlığın Mars'a yönelik ilk adımlarının NASA'nın tahminlerinden neredeyse iki kat daha hızlı gerçekleşeceğini duyurdu. Ona göre, Kızıl Gezegen'e ilk astronotların iniş süreci bundan sadece beş ila yedi yıl sonra gerçekleşebilir. Bu açıklama, uzay araştırmaları alanındaki gelecekteki planlar konusunda yaklaşım farklarının keskin bir şekilde ayrıştığını bir kez daha gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Elon Musk bu açıklamayı NASA başkanının konuşmasını yorumlarken yaptı. Amerikan uzay ajansı başkanı, konuşmasında insanın Mars'a uçuşunun oldukça geç — Ay'a 2028 yılında planlanan görevden sonra yaklaşık 10–15 yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörmüştü. NASA uzmanları bu sürenin, gerekli teknolojileri geliştirme zorunluluğuyla bağlantılı olduğunu vurgulamıştı.

Teknolojik Yaklaşımlar ve Süreçlerdeki Fark

NASA yönetiminin görüşüne göre, mürettebatlı Mars programını hayata geçirmek için tamamen yeni teknolojilerin, bu bağlamda nükleer motor sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle bu faktörler hazırlık sürecini kaçınılmaz olarak uzatıyor. Diğer taraftan SpaceX başkanı, çok daha iyimser bir senaryoya dayanıyor ve insanlığın bu hedefe belirgin şekilde daha hızlı ulaşacağına kesin olarak inanıyor.

Elon Musk'ın tahminleri, şirketin Starship programına ilişkin mevcut planlarıyla yakından bağlantılı. Buna göre Mars'a ilk insansız kargo görevleri 2028 yılından daha erken başlamayabilir. Ayrıca Mars'ı araştırmaya yönelik özel bir keşif aracının tam da bu süreden birkaç yıl önce ulaştırılması öngörülüyor.

Uzayın Fethinde Sıradaki Adımlar

Bu devasa planları hayata geçirme yolunda SpaceX düzenli olarak testlere devam ediyor. Özellikle internette yayınlanan etkileyici drone görüntüleri, 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen IFT-13 test uçuşu sonrasındaki Starship'in durumunu açıkça gözler önüne sermişti. Bu testler, gelecekteki uzun mesafeli uzay yolculukları için sağlam bir temel görevi görüyor.

Uzmanlara göre özel sektör ile devlet uzay ajansları arasındaki bu rekabet, uzay teknolojilerinin gelişme hızını keskin bir şekilde artırabilir. NASA temkinli yaklaşımı tercih etse de, Elon Musk'ın iddialı planları gelecekte uzay turizmi ve gezegenler arası göç fikirlerinin gerçeğe dönüşmesini yakınlaştırıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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