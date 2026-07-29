Claudio Echeverri Milan kulübüne önerildi

Profesyonel futbol dünyasında transfer döneminin hareketli günleri yaklaşırken, gelepar vaat eden genç oyuncular etrafındaki söylentiler de artmaya devam ediyor. GOAL.com'un haberine göre, Manchester City kulübüne ait olan yetenekli orta saha oyuncusu Claudio Echeverri, İtalya'nın Milan kulübüne önerildi. Bu transfer ihtimali ve şartları şu anda futbol kamuoyunun odağında yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bundan bir yıl kadar önce Arjantinli genç futbolcu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Fransa, İspanya ve özellikle Roma gibi İtalyan takımları ciddi ilgi göstermişti. O dönemde futbolcunun kendisi de transfere onay vermişti ancak bu hamle gerçekleşmedi. Bunun temel sebebi, Manchester City yönetiminin oyuncuyu yalnızca satın alma opsiyonsuz kiralamak istemesiydi. Roma ise başka bir kulübe ait olan bir oyuncuyu sadece geliştirip geri vermek istememişti.

Avrupa'daki zorlu dönem ve kiralık deneyimleri

Bayer Leverkusen kulübü şartları kabul ederek oyuncuyu kadrosuna katmıştı, ancak onun Almanya'daki kariyeri umulduğu gibi gitmedi. Önce Erik ten Hag, ardından diğer teknik direktörlerin yönetiminde River Plate altyapısından yetişen oyuncu yeterli süre alamadı. Sezonun ilk bölümünde 11 maçta sahaya çıktı ve skor katkısı sağlayamadı.

Kış aylarında City Group bünyesindeki Girona kulübüne giden futbolcu durumu düzeltemedi. Athletic Bilbao ağlarına bir gol kaydetmesine rağmen takımının küme düşmesini engelleyemedi. Mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Claudio Echeverri şu anda Manchester City ile birlikte Asya turunda yer alıyor.

Geleceğe dair planlar ve sorunlar

Teknik direktör oyuncuyu Inter, K-League All-Stars ve Atletico Madrid maçlarında sınamayı planlıyor. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arjantinli orta sahanın başka bir takıma transfer olması bekleniyor. Aracıların onu kadrosunu güçlendirmeye çalışan Milan kulübüne teklif ettiği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Sırbistan ve Balkan pazarından Andrej Kostić'i kadrosuna katan rossonerilerin Avrupa Birliği dışından gelen oyuncular için yalnızca bir boş kontenjanı kalmış durumda ve planları farklı. Ayrıca oyuncunun eski kulübü River Plate de onu kiralamak istiyor. Kulüp başkanı tecrübeli isimlerin yanı sıra Echeverri'yi de geri döndürmeyi arzuluyor. Ancak 25 milyon dolarlık serbest kalma bedeliyle transfer edilen futbolcuyu üst düzey Avrupa liglerinde pişirmek isteyen Manchester City yönetimi şimdilik yalnızca kıta içindeki seçenekleri değerlendiriyor.