Milyarder Bryan Johnson Genç Kalmak İçin Klonunu Yarattığını Açıkladı

ABD'li teknoloji milyarderi 48 yaşındaki Bryan Johnson, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan deneyleriyle bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Daha önce oğlunun kan plazmasını kendisine nakletme deneyiyle tanınan girişimci, şimdi de "Baby Bryan" adını verdiği yeni projesini tanıttı.

"Şimdilik bu sadece bir laboratuvar kabında yetiştirilmiş hücreler. Bunlar kan örneğimden alındı ve ardından Yamanaka faktörleri adı verilen araçlar yardımıyla embriyonik kök hücrelere benzer bir duruma yeniden programlandı. Bu tür hücreler pluripotent olarak kabul edilir; vücuttaki sinir hücreleri, kalp hücreleri, deri hücreleri veya retina hücreleri dahil neredeyse her türlü dokuya dönüşebilirler" diye yazıyor biyohacker.

Ona göre gelecekte bu teknoloji, nakil için organlar yetiştirmek, yeni tedavi yöntemlerini test etmek, hasarlı dokuları onarmak ve yaşa bağlı değişikliklerle mücadele etmek için kullanılabilir.

Ayrıca benzer teknolojilerin halihazırda klinik denemelerden geçmekte olduğunu belirtti. Özellikle bilim insanları, Parkinson hastalığını tedavi etmek, görme yetisini geri kazandırmak ve kalp rahatsızlıklarını iyileştirmek için yeniden programlanmış hücreleri kullanma olasılıklarını araştırıyorlar.

Açık kaynaklardan bilindiği kadarıyla Johnson, gençleştirme projesi olan Project Blueprint için yılda 2 milyon dolar harcıyor. Amacı, "Ölme" hareketinin bir parçası olarak organları 18 yaşında bir kişinin durumuna döndürmek ve ölümsüzlüğe ulaşmak.

Johnson'ın hayatı sıkı algoritmalar ve 30 doktorluk bir ekibin kontrolü altında tamamen yönetiliyor. Her gün tam olarak 1977 vegan kalori tüketiyor, 100'den fazla kapsül diyet takviyesi alıyor, bir saat egzersiz yapıyor ve mükemmel bir izolasyon içinde uyuyor. Her hafta MR'dan kan biyobelirteç testlerine kadar yüzlerce testten geçiyor.

Bunun da ötesinde Bryan, bilimi takip etme konusunda radikal adımlar atıyor: Kendisine genç oğlunun kanını nakletti ve Karayipler'de gen terapisi enjeksiyonları aldı. 2026 yılı yazında tedavi edilemeyen otoimmün gastrit teşhisi konulmasına rağmen milyarder deneylere devam ediyor ve hastalığı en son teknolojilerin yardımıyla yenmeye çalışıyor.