Sirkte 40 Yıl Çalışan Fil Sonunda Emekliye Ayrıldı

·31·Dünya
Sirkte 40 Yıl Çalışan Fil Sonunda Emekliye Ayrıldı

Portekiz’de yaklaşık 40 yıldır sirk arenasından gösteriler sunan Juli adlı fil resmen “emekliye ayrıldı”. Artık hayatının geri kalanını Alentejo bölgesinde yer alan “Pangea” koruma alanında geçirecek. Bu mekan, Avrupa’da çalıştırılan hayvanlar için özel olarak kurulan ilk sığınak olarak kabul ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre Juli, 1980’lerin sonunda Afrika’da henüz küçük bir yavruyken yakalanıp Portekiz’e götürüldü. 1988 yılından bu yana sirk gösterilerinde yer alıyordu. Şimdi ise fil, kontrol altında tutulan özgür bir ortamda yaşamaya başladı ve yeni sığınağında ilk kez doğal çamur banyosu yapma fırsatı buldu.

2018 yılında Portekiz hükümeti, 2024’ten itibaren sirklerde yaban hayvanlarının kullanılmasını yasaklayan bir kanun kabul etmişti. Bu nedenle Juli için kalıcı bir barınak bulma çalışmaları başlatıldı. Koruma alanı yönetimi ile filin sahibi arasındaki anlaşma, hazırlık ve nakil süreci yaklaşık bir buçuk yıl sürdü.

Binanın içinde bir erkek fillere yakın duruyor.

Uzmanlar, Juli’nin yeni hayatının ne kadar süreceğini kesin olarak söyleyemiyor. Çünkü doğal ortamda filler 70 yıla kadar yaşayabilirken, esaret koşullarında ömürleri genellikle çok daha kısa oluyor.

400 hektarlık alanı kaplayan “Pangea” koruma alanı, 20 ila 35 fili kabul etme kapasitesine sahip. Burada hayvanların özgürce hareket etmesi, yiyecek araması ve doğal ortama yakın koşullarda bakılması için tüm imkanlar sağlanmış durumda.

Bildirildiğine göre, yıl sonuna kadar Juli yalnız kalmayacak. Yaklaşık 40 yıl önce doğadan yakalanan bir diğer dişi Afrika fili olan Kariba da onun yanına getirilecek. Kariba şu anda Belçika’daki bir hayatta parkında yalnız tutuluyor.

PortekizPangeaAlentejoBelçika
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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