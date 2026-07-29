Tottenham, Jules Kounde için 65 milyon euro ödemeye hazır

·27·Spor
Tottenham, Jules Kounde için 65 milyon euro ödemeye hazır

Sport ve Caught Offside'ın haberine göre, Katalon kulübü Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunun lider futbolcularından biri olan Jules Kounde ile yolları ayırmaya hazır. Kulüp, Fransız savunmacı için 60 milyon oyunun altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı alırken, şu anda birçok Avrupa devi oyuncu için yarışa girmiş durumda. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki savunmacıya talip olan kulüpler arasında İngiltere ekibi Tottenham açık ara önde bulunuyor. Londralılar, savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla Barcelona'nın talep ettiği miktardan da yüksek — 65 milyon euro tutarında resmi bir teklif hazırlıyor ve önümüzdeki günlerde bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Savunmadaki değişiklikler ve Tottenham'ın ilgisi

Tottenham yönetimi Jules Kounde'nin çok yönlülüğünü yüksek değerlendiriyor. Fransız futbolcunun hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında başarıyla oynayabilmesi İngiliz kulübünün teknik heyetinin dikkatini çekti. Şu anda Tottenham savunmasında bir dizi değişiklik bekleniyor; özellikle Cristian Romero'nun diğer kulüplerin radarında olması ve Djed Spence'in takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle kulübün yeni bir defans oyuncusuna ihtiyacı var.

Hatırlatmak gerekirse Kounde, 2022 yılında Sevilla'dan 55 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Mevcut mali durumdan hareketle Katalan kulübü yönetimi, takımın lider oyuncularını satarak bütçeyi iyileştirmeyi ve yeni transferlere yer açmayı planlıyor.

Diğer adaylar ve durum

Tottenham'ın yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Chelsea kulüpleri de Jules Kounde'nin hamlelerini yakından takip ediyor. Ancak bu kulüplerin durumları farklılık gösteriyor:

  • Bayern Münih de Fransız futbolcuya ilgi gösterdi ancak Alman kulübü 40 milyon eurodan fazla kaynak ayıramayacağını bildirdi. Barcelona için bu rakam oldukça yetersiz.
  • Chelsea ve Liverpool kulüpleri durumu izlemeye devam ediyor ancak şu ana kadar resmi bir teklifte bulunmadılar. Chelsea, oyuncuyu Sevilla'da oynadığı dönemden beri takip ediyor.
Artık nihai karar futbolcunun kendisine bağlı. Tottenham tüm şartları yerine getirmeye hazırken, Kounde'nin kariyerine Premier Lig'de mi devam edeceği yoksa Avrupa'nın başka bir devini mi seçeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Jules KoundeBarcelonaTottenhamTransferPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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