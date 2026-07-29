Mateus Fernandes Tottenham kadrosundan neden dışarıda kaldı?

Londra kulübü Tottenham'ın yaz transfer döneminde 85 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'in Sydney FC karşısında forma giymemesi taraftarlar arasında haklı bir endişe yarattı. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun sakatlandığına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor ve kadroya alınmaması sadece ihtiyatlı bir adımdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

22 yaşındaki Portekizli futbolcu, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki takımın yeni projesinin önemli bir parçası haline çoktan geldi. Bu yüzden onun Allianz Stadium'daki maçta görünmemesi, takımın geçen sezonki sakatlık sorunlarının yeniden yaşanacağından korkan taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı. Avustralya'daki son antrenmanlardan yayılan videolarda da Fernandes'in takım arkadaşlarından ayrı olarak kenardan izlemesi endişeleri daha da artırmıştı.

Teknik heyetin ihtiyatlı planı

The Standard'ın haberine göre, futbolcunun maçı kaçırmasına ciddi bir sakatlık değil, teknik heyetin ihtiyatlı politikası sebep oldu. Küresel sezon öncesi turnelerinin zorlu şartları ve Roberto De Zerbi'nin yüksek yoğunluklu taktiksel talepleri, kulüp teknik ekibini ana oyuncuları korumaya zorluyor. İtalyan uzman, sezon başlamadan önce lider oyuncularını kaybetmemek için onların fiziksel durumuna özel bir önem veriyor.

Belirtmek gerekir ki, Sydney FC ile geçen mücadelede sadece Mateus Fernandes dinlendirilmedi. De Zerbi, ağır yüklenmeleri yönetmek amacıyla bir dizi deneyimli futbolcuyu da kadro dışı bıraktı. Özellikle Destiny Udogie, James Maddison ve Jan Paul van Hecke de Avustralya'daki karşılaşmada sahaya sürülmedi; bu da sistemsel bir rotasyon politikasının yürütüldüğünü gösteriyor.

Yeni takıma hızlı uyum

Mateus Fernandes, West Ham'dan katıldıktan hemen sonra üst düzey oyunuyla dikkat çekmişti. MK Dons takımına karşı oynanan maçta harika bir vole vuruşuyla gol atarak resmi olmayan ilk maçında bile ne düzeyde bir futbolcu olduğunu gösterdi. Okyanusya'daki kamplar sırasında da onun maç pratiği kademeli olarak artırıldı.

Özellikle, Auckland FC'ye karşı oynanan maçın 62. dakikasında oyuna sonradan girerek takımın 2:0'lık galibiyetine katkıda bulunmuştu. Taraftarlar onu Sydney kulübüne karşı maça da görmek istemiş olsa da, teknik heyetin bu kararı sezonun uzun süreceği göz önüne alınarak atılmış doğru bir adım olarak değerlendiriliyor.