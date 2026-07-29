Japonya'nın Nüfusu 42 Yılda İlk Kez 120 Milyonun Altına Düştü

·41·Dünya
Japonya'nın Nüfusu 42 Yılda İlk Kez 120 Milyonun Altına Düştü

Japonya'da demografik kriz daha da derinleşiyor. Ülke vatandaşlarının sayısı son 42 yıl içinde ilk kez 120 milyon sınırının altına düştü. Bu konuda hükümet verilerine dayanan Mainichi neşriyatı haber verdi.

Resmi verilere göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ülke vatandaşlarının sayısı 119 milyon 736 bin 483 kişi olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yıla kıyasla 917 bin kişi daha azdır. Uzmanlar söz konusu göstergeyi 1968 yılından bu yana gözlemlenen en büyük yıllık azalma olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, Japonya'da yaşayan yabancı sakinlerin sayısı artmaya devam ediyor. Sayıları bir yıl içinde 354 bin kişi artarak rekor bir seviyeye, yani 4 milyon 31 bin 159 kişiye ulaştı. İçişleri ve İletişim Bakanlığı bu istatistiği 2013 yılından bu yana tutmaktadır.

Hükümet doğum oranını artırmaya yönelik çeşitli tedbirler uygulamasına rağmen, ülkede doğum sayısı düşmeye devam ediyor. Mevcut rapor döneminde yaklaşık 670 bin bebek dünyaya gelirken, vefat edenlerin sayısı 1 milyon 590 bin kişiyi buldu. Bu durum demografik dengenin daha da kötüleştiğini göstermektedir.

Japonya'nın 47 prefecturlüğü (vilayeti) arasında sadece başkent Tokyo'nun nüfusunda artış kaydedildi. Burada vatandaşların sayısı yüzde 0,09 oranında arttı.

İş gücü piyasasındaki eleman açığı nedeniyle Japonya, yabancı işçi çekme politikasına aşamalı olarak daha geniş bir alan açmaktadır. Sonuç olarak, yabancı sakinlerin sayısı üst üste dördüncü yıl artış kaydetti. Bunların yüzde 86,17'si çalışabilir yaş grubundakilerden oluşmaktadır.

Yabancı nüfusun en hızlı arttığı bölgeler olarak Hokkaido, Okinawa ve Oita prefecturlükleri kaydedildi.

Genel olarak, yabancı sakinlerle birlikte Japonya'nın toplam nüfusu 123 million 767 thousand 642 kişi oldu. Bu da geçen yıla kıyasla yaklaşık 563 bin kişi daha azdır. Nüfus artışı ise sadece Tokyo, Chiba ve Osaka prefecturlüklerinde gözlemlendi.

JaponyaTokyoHokkaidoOkinawaOita
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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