Çin'de Bir Erkek 8 Yıllık Mücadelenin Ardından Hayalindeki Üniversiteye Kabul Edildi

Çin'de eski bir bekçi, sekizinci denemesinde prestijli Tsinghua Üniversitesi yüksek lisans programına kabul edilerek herkesi şaşırttı. Şimdi önüne daha da büyük bir hedef koydu; gelecekte Harvard Üniversitesinde doktora programında eğitim almak. Bu haber South China Morning Post gazetesi tarafından duyuruldu.

31 yaşındaki Yang Xiao, çocukluğundan beri Tsinghua Üniversitesi'nde okumayı hayal ediyordu. 2013 yılında ülkedeki ulusal giriş sınavı gaokao'yu vererek Merkezi Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğrencisi oldu. 2018 yılında eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Shenyang şehrinde özel bir sanat okulu açtı. Ancak çocukluk hayali ve sevgilisine verdiği söz onu yeniden Tsinghua Üniversitesi'ne yönlendirdi. Fakat yüksek lisans için ilk başvurusunda sınavı geçemedi.

Buna rağmen Yang, sevgilisine yüksek lisansa kabul edildiğini söyledi çünkü ertesi yıl kesinlikle amacına ulaşacağına inanıyordu. Ancak ikinci deneme de başarısızlıkla sonuçlandı. Üçüncü hazırlık yılında internette tanıştığı bir kadınla ilişki kurdu. Daha sonra kadın hastalığını ve kumar borçlarını bahane ederek ondan düzenli olarak para aldı. Sonuç olarak Yang, 1 milyon yuanın (150 bin ABD dolarından fazla) üzerinde parasını kaybetti.

İlişki sona erdiğinde büyük bir borç batağına saplandı ve yüksek lisansa da giremedi. Annesi ve babası borçlarını kapatmasına yardım etti, sanat okulu ise faaliyetlerini durdurdu.

Sonraki yıllarda Yang, sınavlarda defalarca çok az puanla kaybetti. Geçimini sağlamak için önce temizlikçi, ardından Tsinghua Üniversitesi uluslararası öğrenciler yurdğunda bekçi olarak çalıştı. Bir gün tanımadığı bir kadının çocuğunu göstererek, "İyi çalışmazsan sen de bu insana benzersin" demesi Yang için güçlü bir itici güç oldu.

Bundan sonra gündüzleri gizlice üniversite derslerine katıldı, akşamları ise yabancı öğrencilerle İngilizce pratik yaptı. Daha sonra üniversite güvenlik ekibi grup liderliğine terfi etti. Bu durum ona daha yüksek maaş, daha hafif bir iş ve eğitime daha çok zaman ayırma imkânı sağladı.

Yang, bekçilik faaliyetinin çalışmaya ve insanlara olan bakış açısını tamamen değiştirdiğini belirtiyor. Mütevazı bir yaşam sürmesine rağmen bir kez tüm birikimini bilimsel bir seminaraya katılmak için uçak biletine harcadı. Daha sonra tam da bu ziyaret ona birçok bilimsel ödül kazanma fırsatı yarattı.

Nihayetinde Haziran 2026'da, sekiz yıllık kesintisiz emek ve sabrın ardından Yang, Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisi yüksek lisans öğrencisi oldu. Yüksek lisans programı genellikle üç yıl sürse de, maddi nedenlerden dolayı eğitimi iki yılda bitirmeyi planlıyor. En büyük hayali ise Harvard Üniversitesi'nde somut olmayan kültürel miras alanında tamamen finanse edilen bir doktora programında eğitim almak.