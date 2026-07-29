Brezilya Mahkemesinden eşi benzeri görülmemiş karar: Futbolcu, rakibi iyileşene kadar cezalandırıldı

Güney Amerika futbolunda son derece önemli ve eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ixbt.com ve diğer uluslararası kaynakların aktardığı bilgilere göre, Brezilya Yüksek Spor Adalet Mahkemesi (STJD), rakibine ağır sakatlık yaşatan futbolcuyu, mağdur oyuncu tamamen sahalara dönene kadar sahalardan men etme yönünde tarihi bir karar aldı. Bu benzeri görülmemiş yaptırım futbol dünyasında sıcak tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Olay, temmuz ayında oynanan Serie A karşılaşmasında meydana geldi. Internacional savunmacısı Victor Gabriel'in sert müdahalesi sonucunda Cruzeiro forveti Gabriel Pec sol ayağından ciddi şekilde sakatlanarak kaval kemiğini kırdı. Söz konusu mücadelenin futbolcu için yeni takımındaki ilk maçı olması durumun ciddiyetini daha da artırdı.

Tarihi men cezasının şartları

Salı günü açıklanan mahkeme kararına göre Victor Gabriel, rakibi sağlık kontrolünden geçip tamamen antrenmanlara başlayana kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek. Ancak yasal standartları sağlamak amacıyla bu kısıtlamanın süresi en fazla 180 gün olarak belirlendi. Duruşma sırasında sanık, kasıtlı hareket etmediğini vurguladı.

Yirmi iki yaşındaki savunmacı duruşmada derin pişmanlık duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: «Onun iyileşmesi için uykusuz gecelerde dua ettim ve Cruzeiro kulübünün tüm temsilcilerinden içtenlikle özür dilerim.» Sahanın ıslak ve kaygan olmasının, topa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayağını zamanında çekmesine izin vermediğini açıkladı.

Kulüpler için kayıplar ve yasal dayanak

Brezilya Spor Adalet Kanunu'nun şiddet içeren hareketleri düzenleyen 254. maddesi gereğince savcılık, suçlanan futbolcuya karşı özel bir maddenin uygulanmasını sağladı. Buna göre, ağır fiziksel sakatlıklara neden olunduğunda diskalifikasyon süresinin, sakatlanan oyuncunun iyileşme süresine eşitlenebileceği kuralı işletildi.

Söz konusu ağır sakatlık Cruzeiro kulübü için büyük bir darbe oldu. Kulüp, forvet oyuncusunu transfer etmek için 2026 Dünya Kupası arası döneminde LA Galaxy kulübüne en az 12 milyon dolar ödemişti. Yeni yıldızın ilk maçının böyle bir talihsizlikle sonuçlanması takımın hücum hattındaki planlarını altüst etti.