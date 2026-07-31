Yaz boyunca Manchester Cityyönetimi futbolcuların temsilcileriyle görüşmeler yürütürken, takımın etrafında belirsizlik ve endişe oluşması doğaldı. Kulübün sportif direktörü Hugo Viana ise bir fikri tekrar tekrar vurguluyor: Takımın oyunu kökten değişmeyecek.

Bu makalede sizlere Katalan dahi Pep Guardiola sonrasında Manchester City’ninManchester Citygeleceğini, yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın planlarını, Donnarumma’nın eksikliklerini ve en önemlisi Özbek yetenek Abdukodir Hüsanov’un yeni "dominasyon" pozisyonunu detaylıca anlatacağız.

Guardiola’nın Mirasını Korumak ve Maresca "Faktörü"

Pep Guardiola on yıl boyunca kulübe kendi fikirlerini ve yüksek standartlarını aşıladı. Kendisi ayrıldığında belirli bir belirsizliğin ortaya çıkması doğaldı. Hugo Viana bu tür soruları yanıtlamak zorunda çünkü yeni teknik direktör Enzo Maresca tam da Guardiola’nın başlattığı işi devam ettirmek için getirildi. Maresca, Pep Guardiola ile aynı futbol felsefesine sahip ve Katalan uzmanın teknik ekibinde çalışmıştı. Kaynaklar da onun takıma gerçekten uyum sağlayacak bir isim olduğunu vurguluyor.

Dikkat Çeken Gerçek: Maresca’nın futbolunun önceki sezondan ziyade City’nin son beş yıllık geleneksel oyun tarzına daha yakın olacağı söyleniyor.

Manchester City’nin Tarzı Neden Değişti: Donnarumma ve Hüsanov’un Avantajları

Geçtiğimiz sezon Manchester City, Premier Lig’de bire bir savunma anlayışının yaygınlaşması nedeniyle nispeten daha doğrudan bir futbola geçmek zorunda kaldı. Bu durum, daha fazla fiziksel güç ve bazı durumlarda uzun topların kullanılmasını gerektirdi. Kulüp kaynaklarının itiraf ettiği üzere, Gianluigi Donnarumma ve Abdukodir Hüsanov ile geriden kısa paslarla oyun kurmak oldukça zorlaştı.

Futbolcu Zayıf Yönler Avantajlar Oyuna Etkisi G. Donnarumma Kısa paslarla oyun kurmada zorluk İkili mücadelelerdeki becerisi Takımı yüksek presden kurtarır, uzun pas kullanımını zorunlu kılar A. Hüsanov Topla oynarken sadelik Yüksek hızı ve ikili mücadelelerdeki becerisi Savunmadaki tehlikeli pozisyonları bertaraf eder, fiziksel gücü artırır

İşte tam da bu avantajlar ve zayıf yönler, Manchester City kulübünün oyun tarzının neden değiştiğini açıklıyor. Takım eskisi gibi pas oyunu için değil, yeni meydan okumalara yanıt vermek üzere şekillendirildi.

Yeni Manchester City’nin Görünümü: Esneklik

Maresca’ya yakın kaynakların belirttiğine göre, kendisi eskiden savunmadan uzun toplarla çıkmayı pek sevmemesine rağmen, Chelsea’de çalıştığı dönemde bu yönteme de daha açık hale gelmeye başladı. Futbolu temel olarak boşta kalan futbolcuyu bulmak ve sahanın farklı bölgelerinde sayısal üstünlük kurmak üzerine kurulu.

Dikkat Çeken Gerçek: Maresca esnekliğe de sahip. Kalecilerin kısa paslarla oyuna başlamaması durumunda onları yedek kulübesine çekeceğini söylemiş olsa da, artık bunu tek çözüm olarak görmüyor.

Hücum kurarken genellikle üç stoper ve iki merkez orta saha ile hareket ediyor. Dördüncü savunmacı ise kanat veya hücuma dönük orta saha pozisyonuna yükseliyor. Son iki yılda City, Savio, Reynders, Ryan Ayt-Nuri, Şerki, Semeno ve Umar Marmuş gibi rakipleri kandırabilen oyuncularla takımı güçlendirdi.

Abdukodir Hüsanov: Sağ Kanatta Yeni "Dominasyon" Pozisyonu

Manchester City yönetimi sağ bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Maresca, Chelsea’den Malo Gusto’yu kadroya katmayı çok istedi çünkü Fransız futbolcu hücum ve savunma özelliklerini, fiziksel kapasiteyi ve dinamik hareketliliği bünyesinde barındırıyor. Ancak maliyeti çok yüksek çıktı.

Bu nedenle Abdukodir Hüsanov’un sağ bek olarak oynama ihtimali bulunuyor. Top takımdayken kendisi pratik olarak sağ stoper gibi değerlendirilecek.

Bu pozisyon Abdukodir Hüsanov’a hangi fırsatları sunuyor?

Savunmadaki güçlü yönlerini maksimum düzeyde sergilemek. Paslarıdaha sade bir şekilde yapmak. İleriye aktif çıkışlargeçen sezonki gibi topla birlikte ileriye aktif çıkışlar yapmak.

Temel Bilgiler Tablosu

Konu / Bilgi Detaylar Gelecek Üzerine Görüşmeler Yaz boyunca futbolcu temsilcileriyle Sportif Direktör Hugo Viana (takım oyununun değişmeyeceğini vurguluyor) Yeni Teknik Direktör Enzo Maresca (Guardiola felsefesine sahip) Temel Sorun Donnarumma ve Hüsanov ile geriden oyun kurmak zorlaştı A. Hüsanov’un Yeni Pozisyonu Sağ bek (Top takımdayken sağ stoper) Güçlendirilmek İstenen Pozisyon Sağ bek (Malo Gusto’nun maliyeti çok yüksek oldu)

Sonuç: Premier Lig’in En İlgi Çekici Konularından Biri

Manchester City yönetimi, Enzo Maresca’yı Guardiola’nın işlerini büyük değişiklikler yapmadan devam ettirebilecek çok nadir uzmanlardan biri olarak görüyor. Maresca’nın bu takımı nasıl yöneteceği ve nasıl geliştireceği, gelecek Premier Lig sezonunun en ilgi çekici hikayelerinden biri olacak.

Bu makaleyi arkadaşlarınızla ve futbol severlerle paylaşın! Birçok kişi Guardiola sonrası Manchester City’nin geleceğini ve Abdukodir Hüsanov’un yeni rolünü bilmeli.Sizce Maresca yönetimindeki Manchester City, Guardiola dönemindeki başarıları tekrarlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!