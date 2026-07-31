Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekran kartı bellek yükseltme hizmeti başlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli GPU Solutions şirketi, NVIDIA grafik çiplerinin RAM kapasitesini ticari temelden artırmaya yönelik yeni bir hizmet başlattı. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim sayesinde kullanıcılar ekran kartlarının yeteneklerini önemli ölçüde genişletme fırsatı elde ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Modifikasyon süreci ve teknik çözümler

Bu hizmet kapsamında uzmanlar, ilk aşamada GeForce RTX 2080 Ti modelinin VRAM kapasitesini 11 GB'tan 22 GB'a çıkarmaya başladı. Daha önceleri bu tür değişiklikler yalnızca bazı meraklılar ve mühendisler tarafından amatör yöntemlerle yapılırken, artık tam teşekküllü bir servis hizmeti ve özel olarak hazırlanmış bir VBIOS yazılımı sunuluyor.

Modernizasyon süreci cihazın tamamen sökülmesiyle başlar. Uzmanlar ilk olarak 1 GB kapasiteli standart GDDR6 bellek yongalarını 2 GB'lık benzer çiplerle değiştirir. Ardından kart üzerindeki donanımsal dirençlerin konfigürasyonu değiştirilerek yeni bellek kapasitesinin sistem tarafından doğru bir şekilde tanınması sağlanır.

Kalite kontrolü ve ek hizmetler

Teknik işlemler tamamlandıktan sonra servis merkezi, tüm eskimiş termal pedleri ve termal macunu yenileriyle değiştirir. Bu, cihazın aşırı ısınmasını önlemede kritik bir önem taşır.

Çalışmalar sona erdikten sonra modernize edilen her ekran kartı özel stres testlerinden geçirilir. Müşterilere cihazın kararlı çalıştığını kanıtlayan test sonuçları sunulur.

Uygulama alanı ve beklentiler

RTX 2080 Ti modellerinin yanı sıra şirket, GeForce RTX 3070 grafik kartları için de benzer bir hizmet sunmaktadır. Bu modelde bellek kapasitesi 8 GB'tan 16 GB'a çıkarılmaktadır.

Video bellek kapasitesinin artırılması özellikle AI görevleri, üç boyutlu grafikler, video düzenleme, ağır profesyonel yazılımlar ve modern oyunlar için son derece önemlidir.

Şimdilik şirket bu hizmetin kesin fiyatlarını açıklamadı. Ancak uzmanların belirttiğine göre, bellek yongası pazarındaki fiyat artışlarının devam etmesi nedeniyle bu modernizasyon süreci ucuza mal olmayabilir.