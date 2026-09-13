SpaceX, Starship uzay aracını bir sonraki testler için Mechazilla kulesine yerleştiriyor

·4·Teknoloji
SpaceX, Starship uzay aracını bir sonraki testler için Mechazilla kulesine yerleştiriyor

SpaceX, devasa Starship uzay aracını bir sonraki test uçuşlarına hazırlama sürecini hızla sürdürüyor. Teksas'taki Starbase üssünde yürütülen bu çalışmalar, gelecekte uzay aracı ve onun Super Heavy güçlendiricisini Mechazilla olarak bilinen özel fırlatma kulesi yardımıyla havada yakalama sistemini geliştirmeye odaklanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, 12 Eylül'de Starbase üssünde Starship 42 (Ship 42) aracı, Pad 2 fırlatma sahasındaki Mechazilla kulesinin üst kısmına kaldırıldı. NSF Starbase Live yayın görüntülerinde, fırlatma kulesinin yanında bulunan siyah üst bloğa sahip Starship S42 açıkça görülüyor. Bu süreç, araç ve güçlendiricilerle çalışmak üzere tasarlanmış chopsticks (çubuk) mekanizmalarını test etmek için gereklidir.

Uçuş hazırlığı ve teknik aşamalar

Uzmanlar, Starship S42 aracının kısa süre önce Massey poligonunda bir dizi başarılı kriyojenik testten geçtiğini belirtiyor. Ardından araç hemen Pad 2 fırlatma sahasına getirildi. Şu anda SpaceX mühendislerinin önünde bir dizi önemli teknik görev bulunuyor.

Özellikle, aracın gövdesine altı adet modern Raptor 3 motorunun takılması ve ardından ateşleme testlerinin (odfire tests) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu çalışmalar, Flight 15 test programı kapsamında yürütülüyor. Plana göre, bir sonraki önemli uçuş sırasında Starship'in Super Heavy Booster 22 güçlendiricisi ile birlikte uzaya fırlatılması bekleniyor.

Gelecekteki testler ve yeni aşama

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, SpaceX on dördüncü test uçuşunu 18 Eylül'e planlıyor. Bu uçuş sırasında aracın ilk kez yörünge yörüngesine çıkması ve Starlink uydu grubunu yeni cihazlarla zenginleştirmesi bekleniyor. Buna rağmen, Flight 14 uçuşunda aracın yine okyanusa indirilmesi planlanıyor.

Ancak Flight 15 ve sonraki denemelerde, Mechazilla kulesinin "chopsticks" mekanizması aracılığıyla uzay aracını doğrudan havada yakalama operasyonlarının gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu, gelecekte roketlerin geri kazanımını ve kullanım sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı mümkün kılacaktır.

SpaceXStarshipMechazillaStarlinkRaptor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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