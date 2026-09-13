Tuzaklar bile işe yaramadı: Evi fareler bastı

·8·Dünya
Tuzaklar bile işe yaramadı: Evi fareler bastı

Galler'in Torfaen kentindeki Cwmbran'da yaşayan bir aile, evlerinin duvarlarının arasından farelerin koşuşturma seslerini duyduklarını belirtti. Jemma ve Sean Williams, kemirgenleri yok etmek için tuzaklar, zehirli yemler ve dezenfeksiyon hizmetleri kullanmalarına rağmen sorunun hala çözülmediğini ifade etti.

Aile, evlerinin dışında yaklaşık iki yıl boyunca farelerle mücadele etti. Daha sonra kemirgenlerin evin içine de girdiği anlaşıldı. Jemma, farelerin dolaplar ve boruların etrafındaki delikler gibi evdeki çeşitli kusurlar yoluyla içeri girmiş olabileceğini tahmin ediyor.

36 yaşındaki belediye çalışanı Jemma, farelerin duvar boşluklarında yaşadığını ve genellikle geceleri hareket ettiğini söylüyor.

“Geceleri duvarların arasında koşturduklarını duyuyoruz. Hatta duvarın içinde bir ölü fare bile var,” dedi.

Aile, bir sabah uyandıklarında mutfaktaki eşyaların dağıtıldığını gördüklerini söyledi. Ekmek ve bisküvileri farelerin yediğini, bazı yiyecekleri ise alıp sakladıklarını belirttiler. Ayrıca iş kıyafetleri de kemirgenler tarafından kemirilerek parçalandı.

Mutfak eşyalarında ve kilerde fare dışkısı bulundu. Kemirgenlerin idrarı ise aile üyelerinin kıyafetlerine, çocuk giysilerine ve zemine bulaştı.

Sorunu kendi başlarına çözmeye çalışan Jemma ve Sean, tuzaklara, fare yemlerine ve özel kafeslere yüzlerce sterlin harcadı.

Daha sonra eve haşere kontrol servisi çağrıldı. Uzmanlar kemirgenlerin girebileceği bazı yerleri kapattıktan sonra aile sorunun nihayet sona erdiğini düşündü.

Mutfakta bir erkek ve bir kadın ellerinde bardaklarla gülümsüyor.

Ancak yaklaşık bir hafta sonra fareler tekrar ortaya çıktı.

“Her şey yaklaşık bir hafta sakindi. Sonra daha da kötüleşti. Fareler mutfağa geri döndü, yiyecekleri karıştırdı ve oğlumun odasına da girmeye başladılar,” dedi Jemma.

Aile, kemirgenlerin gerçekten evin içinde dolaştığını kanıtlamak için evin içine güvenlik kameraları kurmak zorunda kaldı. Jemma'ya göre kameralar, farelerin duvardaki delikten çıkıp ev içinde hareket ettiklerini kaydetti.

“Elimizde saatlerce süren videoları var. Bizi dinlemeleri için kanıt olarak kendi evimize CCTV kurmak zorunda kaldık,” dedi.

Farelerin çocukların kıyafetlerini de kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle aile yeni okul formaları ve giysiler almak zorunda kaldı. Ayrıca Jemma'nın kendi kıyafetleri de kemirgenler tarafından kemirildi.

Kıyafetleri tekrar tekrar yıkamak da aile için ayrı bir zorluk haline geldi.

“Her seferinde çamaşırları yıkayıp düzenlediğimde, tekrar aşağı indirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü fare idrarı yüzünden kokuyorlar,” dedi Jemma.

Torfaen Belediyesi temsilcisi, sorunu çözmenin Bron Afon Housing Association'ın yetkisinde olduğunu belirtti. Söz konusu konut derneğine ise yorum talebi gönderildi.

FarelerBron Afon Housing AssociationTorfaen BelediyesiJemma WilliamsGaller
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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