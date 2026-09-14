Samsung Galaxy S24 amiral gemileri yeni yapay zeka özelliklerine kavuştu

Güney Koreli Samsung şirketi, önceki nesil amiral gemileri için yazılım güncelleme sürecini başlattı. ixbt.com'un haberine göre, Galaxy S24 akıllı telefon serisi için One UI 9 arayüzünün ikinci beta sürümü (ZZI4) dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme, iki yıllık cihaz sahiplerine daha önce yalnızca en yeni nesil cihazlara özgü olan gelişmiş yapay zeka özelliklerini sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dünya teknoloji pazarında kullanıcılar, cihazlarının uzun süre güncel kalmasını oldukça önemsiyor. Samsung da amiral gemisi modellerini düzenli olarak yeni yazılım çözümleriyle desteklemeye devam ediyor. Mevcut beta güncellemesiyle birlikte, gelecekte çıkacak olan Galaxy S26 ve Galaxy Z Fold8 modellerinde beklenen bir dizi ilginç özelliğin Galaxy S24 cihazlarına da geldiği görülüyor.

Yapay zeka yeteneklerinin genişlemesi

Yeni yazılım, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birkaç önemli değişikliği içeriyor. Özellikle güncellenen sistem şu özelliklerle zenginleştirildi:

Now Nudge — kullanıcıya ihtiyaç duyduğu anda bağlamsal ipuçları veren yardımcı bir işlev.

My Fan Cam — kamera özelliklerini daha da genişleterek içerik oluşturmayı kolaylaştırıyor.

Now Brief — kişiselleştirilmiş bilgi kartlarını yapılandırma imkanı sunuyor.

Call Brief — sesli aramalarla çalışma sürecini yeni bir seviyeye taşıyor.

Bu özelliklerin entegrasyonu, akıllı telefon kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor ve günlük görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı oluyor. Yapay zeka araçlarının eski modellere de kademeli olarak uygulanması, teknoloji meraklıları tarafından olumlu karşılanıyor.

Şu anda bu yazılım test aşamasında dağıtıldığı için bazı küçük hatalar görülebilir. Ancak şirket, beta testi tamamlandıktan sonra kararlı sürümü tüm kullanıcılar için genel kullanıma sunmayı planlıyor. Bu durum, Galaxy S24 sahiplerinin yeni bir cihaz satın almadan da en son özelliklerden yararlanabilmesini sağlıyor.