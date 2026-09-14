Oppo Find X10 Pro Max ve Samsung Galaxy S27 Ultra bağlantısı ortaya çıktı

·5·Teknoloji
Oppo Find X10 Pro Max ve Samsung Galaxy S27 Ultra bağlantısı ortaya çıktı

Mobil pazarında yeni teknolojik zirveler fethediliyor. ixbt.com'un haberine göre Oppo, yeni amiral gemisi Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihaz, dünyada ilk kez üç adet 200 megapiksel kamera dizilimiyle donatılmış olmasıyla dünya çapındaki uzmanların ve teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan yeni amiral gemisinin teknik özellikleri arasında özellikle ana sensör büyük önem taşıyor. İçeriden gelen bilgilere göre akıllı telefonda Samsung Semiconductor tarafından üretilen HPC matrisi kullanıldı. Bu bileşenin mobil fotoğrafçılık alanında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor.

Gelecek amiral gemileri için temel

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'ün paylaştığı bilgilere dayanan ixbt.com, Oppo ve Samsung arasındaki beklenmedik bağlantıyı ortaya çıkardı. Görünüşe göre bu yenilikçi sensör, gelecekte Güney Koreli devin en önemli cihazlarından birinin temelini oluşturacak.

Özellikle, Oppo Find X10 Pro Max'te kullanılan ana matrisin temel özellikleri, Samsung'un önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S27 Ultra modeli için tasarlanan HP6 sensörüyle yaklaşık yüzde 90 oranında örtüşüyor. Bu durum, Oppo'nun cihazlarında en yeni ve gelecek vaat eden gelişmeleri uygulamaya çalıştığını gösteriyor.

Akıllı telefon serisindeki farklar

Üretici, yeni model serisini yeteneklerine göre sınıflandırdı. Özellikle serinin standart versiyonu olan Oppo Find X10 modeli, iki adet 200 megapiksel kamera ile donatılacak. Bu da kullanıcılara amiral gemisi özelliklerinden biraz daha uygun fiyatlarla yararlanma imkanı sunuyor.

Pro Max versiyonu ise üç adet ultra yüksek çözünürlüklü sensörü bünyesinde barındırarak mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu yaklaşım, pazarda liderlik mücadelesi veren markaların optik ve sensör alanındaki rekabetini daha da kızıştırıyor.

Oppo Find X10 Pro Max modeli ve teknolojik özellikleri, gelecekte Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde nasıl bir sonuç vereceğine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu iş birliğinin veya teknolojik benzerliklerin önümüzdeki yıllarda akıllı telefon endüstrisinin gelişim yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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