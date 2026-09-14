İki kez Asya şampiyonuna karşı: Paxtakor, Elit AFC Şampiyonlar Ligi yolculuğuna Cidde'de başlıyor

Asya kulüp futbolunun merakla beklenen turnuvası Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu başlıyor. Bugün, 14 Eylül, Özbekistan'ın çok kez şampiyonu Taşkent ekibi Paxtakor, kıtanın en önemli turnuvasındaki yürüyüşüne deplasmanda, Suudi ArabistanCidde şehrinde başlıyor. Özbek kulübünün ilk rakibi sadece bir dev değil, aynı zamanda bu prestijli turnuvanın son ve üst üste iki kez şampiyonu olan ünlü Al Ahli takımıdır. 62 binden fazla taraftarı ağırlayabilen devasa Alinma Arena'da gerçekleşecek bu karşılaşma, Taşkent ekibi için gerçek bir yetenek ve irade sınavı olacak.

Rakip kadrosunda İngiltere Premier Lig yıldızı Ivan Toney'den, ünlü kaleci Edouard Mendy'ye, Brezilyalı Galeno'dan Portekizli Francisco Trincão'ya kadar tam bir yıldızlar ordusu bulunuyor. Peki, Hollandalı Marino Pušić yönetimindeki Cidde'nin "kraliyet kulübü" ne kadar tehlikeli, iki takımın tarihi karşılaşmaları nasıl sonuçlandı ve "Aslanlar" Taşkent saatiyle 23:15'te başlayacak bu zorlu mücadelede bir sansasyon yaratabilecek mi?

89 yıllık tarih ve kıta rekoru: Al Ahli'nin gücü ne?

Suudi devinin Asya sahalarındaki hegemonyasının detayları:

Şanlı tarih ve lakaplar: 1937 yılında kurulan ve 89 yıllık bir tarihe sahip olan bu takım, taraftarlar arasında "Kraliyet Kulübü" (Al Malaki) ve "Halkın Kulübü" (Nadi Al Umma) isimleriyle anılır;

Üst üste iki şampiyonluk: Cidde ekibi, 2024/2025 sezonu finalinde Japonya'nın Kawasaki Frontale takımını 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Asya tahtına çıkarken, 2025/2026 sezonunda da Japonya'nın Machida Zelvia kulübünü uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk unvanını korudu;

Tarihi rekor: Al Ahli, 2004 ve 2005 yıllarında hemşehrisi Al Ittihad'ın elde ettiği başarıdan bu yana Asya'nın ana kulüp turnuvasında üst üste iki kez zafer kazanan ilk takım olarak tarihe geçti;

Devasa stadyum faktörü: Maç, Kral Abdullah Spor Şehri kompleksinde yer alan, 62 binden fazla seyirci kapasiteli görkemli Alinma Stadyumu'nda oynanacak.

Marino Pušić ve yenilenen yıldızlar lejyonu

Cidde ekibinin teknik heyeti ve transfer piyasasındaki hamleleri:

Avrupa şampiyonluğu görmüş bir hoca: Takımı, Ağustos 2026'dan beri, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile altın duble yapan ve Feyenoord teknik ekibinde Hollanda şampiyonluğu yaşamış 55 yaşındaki uzman Marino Pušić yönetiyor;

Dünya yıldızları sahada: Kaleyi Senegal milli takımı ve Chelsea'nin eski kalecisi Edouard Mendy koruyor, savunmanın merkezinde Brezilyalı Roger Ibañez ve Türkiye milli takımı oyuncusu Merih Demiral görev yapıyor, hücumda ise İngiltere milli takımında forma giymiş Ivan Toney ve Brezilyalı Galeno ana tehlikeyi oluşturuyor;

Büyük yaz transferleri: Riyad Mahrez ve Franck Kessié kulüpten ayrılmış olsa da, yerlerine Portekiz milli takımı forveti Francisco Trincão, Ermenistan lideri Eduard Spertsyan ve Ukraynalı yetenek Artem Bondarenko kadroya dahil edildi;

Milli takımın temeli: Yerli oyunculardan Ali Majrashi, Ziyad Al Johani, final kahramanı Firas Al Buraykan, Zakariya Hawsawi, Salih Abu Al Shamat ve yeni forvet Abdullah Radif, Suudi Arabistan milli takımının ana iskeletini oluşturuyor.

Tarihteki mutlak eşitlik ve 23:15'teki büyük savaş

Paxtakor, Suudi devine karşı hiçbir zaman boyun eğmedi:

Karşılıklı maçlardaki denge: Taraflar bugüne kadar resmi uluslararası arenada 4 kez karşılaştı ve tam bir eşitlik söz konusu: 2 kez Paxtakor galip gelirken, 2 kez Al Ahli üstünlük sağladı;

Savunma ve kontra atak sınavı: Taşkent kulübü için bugün dünya çapındaki rakip forvetlere karşı mertçe savunma yapmak ve hızlı hücumlarda pozisyonları verimli kullanmak belirleyici faktör olacak;

Maç saati: Elit AFC Şampiyonlar Ligi 1. turunda yer alan bu büyük mücadele bugün, 14 Eylül'de Taşkent saatiyle 23:15'te Cidde'de başlayacak.

Paxtakor'un kıtanın son şampiyonunun sarayına yapacağı bu ziyaret, sadece başkent kulübü için değil, tüm Özbek kulüp futbolunun Asya'daki konumunu belirleyecek şiddetli bir sınavdır.

Sizce Taşkent'in Paxtakor takımı, Cidde'deki 62 bin taraftar önünde yıldızlarla dolu Al Ahli'ye karşı layık bir direnç gösterip deplasmandan puanla dönebilecek mi? Bugünkü karşılaşma için tahmininiz nedir ve "Aslanlar" rakibin hangi oyuncusunu etkisiz hale getirmelidir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun onurunun korunacağı bu önemli maçın analizini tüm futbolseverler ve Paxtakor taraftarlarıyla paylaşın!