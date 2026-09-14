1 milyon dolarlık savaş!: Sindarov lider rakibini mağlup etti, ancak zafer yetmedi

Hindistan'ın Bangalore şehrinde, 1 milyon ABD doları ödül havuzuna sahip dünyanın en prestijli takım satranç turnuvası olan Tech Mahindra Global Chess League (GCL) karar verici ve en heyecanlı aşamasına ulaştı. Dünyanın en seçkin ve yıldız büyükustalarını bir araya getiren altı takımın katıldığı bu turnuvada bugün resmen şampiyonluk ve 3.lük sahipleri belirlenecek. Turnuvada milli satranç gururumuz Javokhir Sindarov önemli başarılara imza atıyor: Fyers American Gambits takımının birinci — en sorumluluk gerektiren Icon masasında kaptanlık yapıyor. Son turda Sindarov, rakip saftaki en ünlü yıldızı dize getirmiş olsa da, takım arkadaşlarının beklenmedik hataları nedeniyle kulübü, Maxime Vachier-Lagrave liderliğindeki PBG Alaskan Knights (Cheq Mumba Masters) takımına karşı mağlup oldu.

Bugün ise Sindarov ve yıldız takım arkadaşları, tam da bu rakipten tatlı bir rövanş almak ve 15 puanlık bronz madalya mücadelesini kazanmak için iki kritik maçta hamle yapacaklar. Şu anda turnuvada, Carlsen ve Firouzja karşılaşmaları fonunda büyük ödül için korkunç bir final başlamak üzere. Peki, Javokhir Sindarov'un takımı rövanşı alıp madalya sahipleri arasına girebilecek mi, Carlsen beyaz taşlarla aldığı mağlubiyetten sonra şampiyonluk kupasını evine götürebilecek mi ve 1 milyon dolarlık ödül havuzu nasıl paylaşılacak?

Sindarov'dan kişisel zafer, ancak 6:11'lik mağlubiyet: Son tur detayları

Fyers American Gambits takımının dramatik karşılaşması:

Birinci masada zafer: Sindarov, birinci — Icon masasında rakip saftaki en güçlü ve ana büyükustayı devirerek yüksek ustalığını sergiledi;

Nihal Sarin'in beklenmedik mağlubiyeti: Kulübün Hintli yıldızı Sarin, vatandaşı Pranesh'e beklenmedik bir şekilde kaybetti ve tam da bu puan kaybı, takımın genel toplamda 6:11 yenilmesine ana sebep oldu;

Takım arkadaşlarının sonuçları: Daniil Dubov, Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov ile; Kazakistanlı Bibisara Assaubayeva ise Harika Dronavalli ile berabere kaldı; Marc-Andria Maurizzi ve İspanyol kadın uluslararası usta Sara Khadem ise rakiplerine boyun eğdi;

Yıldızlar topluluğu: Fyers American Gambits kadrosu; Sindarov, Dubov, Assaubayeva, Sarin, Maurizzi ve Khadem gibi farklı ülkelerin en güçlü satranç oyuncularından oluşan sağlam bir birlikteliktir.

Magnus Carlsen'inen beklenmedik tökezlemesi: Beyaz taşlarla kayıp

Turnuvanın bir diğer dramatik mücadelesinde dünya satrancının 1 numaralı yıldızı da mağlup oldu:

Carlsen — Firouzja karşı karşıya: Alpine SG Pipers kaptanı Magnus Carlsen beyaz taşlarla oynamasına rağmen, Triveni Continental Kings kulübü lideri Alireza Firouzja'ya karşı kaybetti;

Takımın mağlubiyeti: Carlsen'in mağlubiyeti nedeniyle kulübü de kritik turda beklenmedik bir darbe aldı.

Bugünkü büyük finaller: Şampiyonluk mücadelesi ve Sindarov'un rövanşı

Son tur öncesinde tabloda şu önemli dağılım oluştu:

Altın ve şampiyonluk için savaş (18 puan): Turnuva tablosunda 18'er puan toplayarak liderliği paylaşan Ganges Grandmasters ve Alpine SG Pipers takımları büyük ödül ve mutlak şampiyonluk için mücadele edecek;

Bronz madalyalar ve rövanş (15 puan): 15'er puanı bulunan Javokhir Sindarov'un Fyers American Gambits takımı ile PBG Alaskan Knights 3.lük için karşı karşıya gelecek;

İki aşamalı sistem: Her iki eşleşmedeki mücadeleler iki maçtan oluşuyor ve burada sinirler ile her masadaki taktiksel savaş nihai sonucu belirleyecek;

Sindarov'dan rövanş bekleniyor: Özbek büyükusta, dünkü acı mağlubiyetin yerini doldurup kulübüne madalya kazandırmak için takımını ileriye taşıyacak.

Bangalore'daki bu milyon dolarlık Tech Mahindra Global Chess League turnuvası, modern satrancın en hızlı, izlenebilir ve tavizsiz formatı olarak dünyanın dikkatini çekiyor.

Sizce Javokhir Sindarov liderliğindeki Fyers American Gambits takımı, dünkü mağlubiyet için PBG Alaskan Knights'tan hak ettiği rövanşı alıp turnuvanın bronz madalyalarını kazanabilecek mi? Magnus Carlsen finalde takımını şampiyonluk kürsüsüne taşımaya güç yetirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya satrancındaki bu milyon dolarlık şiddetli turnuvanın analizini tüm satranç severlerle ve yakınlarınızla paylaşın!