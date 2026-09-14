Carlo Ancelotti, Neymar'ın milli takım kariyerinin sona erdiğini doğruladı

·7·Spor
Carlo Ancelotti, Neymar'ın milli takım kariyerinin sona erdiğini doğruladı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, forvet Neymar'ın milli takımdaki döneminin resmen sona erdiğini açıkladı. Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçların ardından, beş kez dünya şampiyonu olan takımda köklü bir değişim yapmanın ve genç oyunculara güvenmenin zamanının geldiği vurgulanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

CNN Esportes'e verdiği röportajda deneyimli teknik adam, Brezilyalı yıldızın kendi isteğiyle milli takımdan ayrılmaya karar verdiğini söyledi. Ancelotti'ye göre, Neymar gibi eşsiz bir yeteneğin yerini doğrudan doldurabilecek bir oyuncu bulmak imkansız ve bu boşluğu kapatmak oldukça zor.

Yeni nesle doğru adım

Neymar'ın ayrılışıyla Brezilya futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. Teknik heyet, sportif direktör Rodrigo Caetano ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na kadar takımı kökten yenileme planı hazırladı. Son kadro seçimlerinde tecrübeli oyuncular kenara itilerek, yerel ligdeki ve Avrupa'daki gelecek vaat eden gençlere odaklanılıyor.

Ancelotti'nin planına göre, artık ana odak 2004, 2005 ve 2006 doğumlu gençlere çevrilecek. Hatta 2008 doğumlu büyük potansiyele sahip gençler bile teknik heyetin gözetimi altında olup, yaşları dikkate alınarak kademeli olarak takıma dahil edilmeleri planlanıyor.

Takım oyununun önceliği

Goal.com'un haberine göre, Neymar dönemindeki temel sorunlardan biri, oyunun kaderini sadece bir futbolcunun bireysel yeteneğine bağlamaktı. Carlo Ancelotti bu geleneğe son vererek, modern futbolda bireysel yetenekten ziyade takım oyununun belirleyici olduğunu vurguladı.

İtalyan teknik adam, bireysel becerinin kazanma şansını artırsa da modern futbolun takım disiplinsizliğini affetmediğini belirtti. Bu nedenle gelecekte güçlü ve kenetlenmiş bir takım oluşturmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yeni yaklaşım yaklaşan maçlarda test edilecek. Avustralya ve Hindistan'a karşı oynanacak karşılaşmalarda teknik heyet, birkaç yeni oyuncuya şans vererek onların uzun vadeli potansiyellerini değerlendirmeyi planlıyor.

NeymarCarlo AncelottiBrezilyaMilli TakımFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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