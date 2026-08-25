İran televizyonu Trump'ın küçük oğlu Barron Trump'ı hedef aldı

·118·Dünya
İran televizyonu Trump'ın küçük oğlu Barron Trump'ı hedef aldı

ABD Gizli Servisi, İran devlet televizyonunda yayınlanan ve muhtemelen başkan Donald Trumpın küçük oğlu Barron Trump'a yönelik tehditler içeren video hakkında soruşturma başlattı. Bu konuda Nur.kz haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, Şubat ayında İran ile ABD ve İsrail arasında savaşın başlamasının ardından İran'ın merhum dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyeleri öldürülmüştü. Bunun ardından radikal görüşlü İran medya organları, Başkan Trump ve aile üyelerine yönelik tehdit içerikli materyalleri defalarca yayınladı.

First Lady Melania Trump'a yönelik bu tür tehditler daha önce de yapılmıştı. Ancak bu kez başkanın küçük oğlu Barron Trump'ın alenen tehdit hedefi haline geldiği belirtiliyor.

ABD Gizli Servisi sözcüsü Nate Herring, videodan haberdar olduklarını doğruladı. Herring, «Gizli Servis bu video kaydından haberdardır ve korumamız altındaki kişilere yönelik tehdit olarak algılanabilecek tüm durumları incelemektedir» dedi.

Bununla birlikte Herring, operasyonel güvenlik gerekçesiyle başkan ve ailesinin korunmasına ilişkin istihbarat bilgilerini tartışmayacaklarını vurguladı.

Üç dakikalık videoda şiddet çağrıları ve ABD başkanının oğlunun sıkça bulunduğu yerlerin kurgulanmış görüntüleri yer alıyor.

Videonun sonunda ise spiker, insanların «10 milyon dolarlık ödülü almayı dört gözle beklediğini» ifade etti. ABD Gizli Servisi şu anda videodaki tehdidin ne kadar gerçek olduğunu araştırıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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