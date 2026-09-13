Amerikalı kadın 700 bin dolara sahte mücevher satın aldı

ABD'li bir kadın, Hindistan'ın Jaipur şehrinde mücevher alışverişi yaparken büyük miktarda para kaybetti. Değerli olduğunu düşündüğü takılar için 700 bin dolar ödedi.

Ancak aradan geçen zamanın ardından acı gerçek ortaya çıktı; satın alınan ürünlerin aslında sahte olduğu anlaşıldı. Gerçek değerlerinin ise yaklaşık 4 dolar civarında olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre kuyumcu, Amerikalı turisti ürünlerin gerçek ve son derece değerli olduğuna ikna etti. Kadın da takıların orijinalliğine inanarak büyük bir meblağ ödedi.

Şu anda konuyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütülüyor.

Uzmanlar, yurt dışında, özellikle tanınmayan pazarlardan değerli eşya satın alırken dikkatli olunması ve ürünün orijinalliğinin bağımsız uzmanlar aracılığıyla kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.