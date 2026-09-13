Amerikalı kadın 700 bin dolara sahte mücevher satın aldı

·1·Dünya
Amerikalı kadın 700 bin dolara sahte mücevher satın aldı

ABD'li bir kadın, Hindistan'ın Jaipur şehrinde mücevher alışverişi yaparken büyük miktarda para kaybetti. Değerli olduğunu düşündüğü takılar için 700 bin dolar ödedi.

Ancak aradan geçen zamanın ardından acı gerçek ortaya çıktı; satın alınan ürünlerin aslında sahte olduğu anlaşıldı. Gerçek değerlerinin ise yaklaşık 4 dolar civarında olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre kuyumcu, Amerikalı turisti ürünlerin gerçek ve son derece değerli olduğuna ikna etti. Kadın da takıların orijinalliğine inanarak büyük bir meblağ ödedi.

Şu anda konuyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütülüyor.

Uzmanlar, yurt dışında, özellikle tanınmayan pazarlardan değerli eşya satın alırken dikkatli olunması ve ürünün orijinalliğinin bağımsız uzmanlar aracılığıyla kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Amerikalı KadınJaipurSahte ÜrünMücevher DolandırıcılığıHindistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya yeni askeri bloklara bölünüyor: İsrail ve Türkiye gerilimi zirveye ulaştıDünya yeni askeri bloklara bölünüyor: İsrail ve Türkiye gerilimi zirveye ulaştıBugün, 18:50«Trump her gün farklı şeyler söylüyor»: Tahran, ABD'nin hangi sözüne inanacağını bilemiyor«Trump her gün farklı şeyler söylüyor»: Tahran, ABD'nin hangi sözüne inanacağını bilemiyorBugün, 18:45Kushner'den beklenmedik açıklama: Trump özel bir plan hazırlanması talimatını verdiKushner'den beklenmedik açıklama: Trump özel bir plan hazırlanması talimatını verdiBugün, 18:21Xi Jinping ve Narendra Modi, Putin ile görüşmesinde Ukrayna için yardım teklif ettiXi Jinping ve Narendra Modi, Putin ile görüşmesinde Ukrayna için yardım teklif ettiBugün, 18:17Bir günde 60'tan fazla deprem kaydedildi: Güney Kaliforniya'da art arda sarsıntılarBir günde 60'tan fazla deprem kaydedildi: Güney Kaliforniya'da art arda sarsıntılarBugün, 18:09“BM gücünü kaybediyor”: Tokayev, Güvenlik Konseyi’nde köklü reform çağrısında bulundu“BM gücünü kaybediyor”: Tokayev, Güvenlik Konseyi’nde köklü reform çağrısında bulunduBugün, 18:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı