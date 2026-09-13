Büyük Britanya Birleşik Krallığı, yüzyıllara dayanan devlet geleneği tarihindeki en ciddi ve tehlikeli anayasal krizin eşiğine geldi. Britanya'nın nüfuzlu The Telegraph gazetesinin yayımladığı sansasyonel habere göre, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri, resmi Londra'yı dikkate almadan Büyük Britanya'dan ayrılma ve bağımsızlıklarını ilan etme konusunu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenliyor. Britanya tarihinde ilk kez, bu üç bölgenin yönetiminde bağımsızlık fikrini aktif ve açık bir şekilde destekleyen siyasi güçler aynı anda bir araya geldi.

Londra'nın kısıtlamalarını aşarak halkın kendi kaderini tayin etmesini sağlayacak resmi referandumlar düzenleme hakkı elde etmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca, bu bölgelerin her biri kendi jeopolitik geleceğini çoktan belirlemiş durumda: İskoçya ve Galler bağımsız devletler olarak doğrudan Avrupa Birliği'ne katılmayı hedeflerken, Kuzey İrlanda İrlanda Cumhuriyeti ile tek bir devlet olarak birleşme yolunu seçiyor.

Peki, üç liderin Londra'dan ayrılma planı ne kadar uygulanabilir? Buckingham ve Downing Street bu tektonik sarsıntıyı nasıl durdurmaya çalışacak ve Birleşik Krallık gerçekten haritadan silinip yeni devletler ortaya çıkabilir mi?

«Referandum yapma hakkı bizim olmalı»: Tarihi acil durum toplantısı

The Telegraph'ın haberine göre, bölge liderleri Londra'ya karşı ortak bir pozisyon geliştiriyor:

Birlik ve ortak görüşme: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri, Büyük Britanya'dan ayrılma mekanizmalarını görüşmek üzere resmi olarak aynı masa etrafında toplanıyor;

Referandum yetkisi: Müzakerelerin temel amacı, Londra'nın kesin onayı olmaksızın kendi bölgelerinde bağımsızlık referandumları düzenleme hakkını yasal olarak güvence altına almaktır;

Tarihteki ilk siyasi uyum: Üç idari birimin de aynı anda merkezden ayrılmayı ve egemenliği savunan siyasetçiler tarafından yönetilmesi, bu hareketi durdurulamaz bir güce dönüştürüyor.

İskoçya ve Galler AB'ye yöneliyor: Brexit sonuçlarının yankısı

Londra'dan ayrılma nedenlerinden biri, Avrupa Birliği ile ilgili çıkarlara dayanıyor:

İskoçya'nın AB hedefi: İskoçlar, 2016'daki Brexit referandumunda zaten Avrupa Birliği'nde kalmak için oy kullanmıştı; şimdi ise tam bağımsız bir devlet olarak Brüksel'e, yani AB üyeliğine dönmeye kararlılar;

Galler'in yeni stratejik tercihi: Galler de bu harekete aktif olarak katılıyor ve ekonomik özgürlüğünü Londra'ya bağımlılıkta değil, bağımsız bir özne olarak Avrupa ailesinde görüyor;

Londra merkezinin zayıflaması: Bölgelerin bu hareketi, Büyük Britanya'nın dünya ekonomisi ve siyasetindeki nüfuzuna yıkıcı bir darbe indirebilir.

Birleşik İrlanda fikri: Kuzey İrlanda'nın tarihi adımı

Bölgesel bölünmenin en karmaşık noktası olan Kuzey İrlanda sorunu yeniden canlandı:

Tek İrlanda'ya doğru adım: Kuzey İrlanda yönetimi, Büyük Britanya'dan ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile yeniden birleşme konusunu ciddi şekilde değerlendiriyor;

Asırlık sınırın yok oluşu: İrlanda adasının tam birleşmesi, sadece Büyük Britanya'nın toprak bütünlüğüne son vermekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki güvenlik ve sınır düzenini de kökten değiştirecektir;

Londra için çıkmaz durum: Başbakan ve parlamento hükümeti, aynı anda üç cephede bağımsızlık talep eden bölgelerin baskısı altında ağır bir siyasi kuşatma altında kaldı.

The Telegraph tarafından yayımlanan bu bilgiler, Büyük Britanya'nın asırlık monarşi ve imparatorluk temelinin sarsıldığını ve Avrupa haritasının yakın gelecekte ciddi şekilde yeniden çizilebileceğini gösteriyor.

Sizce İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda planlarını gerçekleştirip Büyük Britanya'yı parçalayabilir mi, yoksa Londra merkezi hükümeti bu tür referandumların yapılmasına izin vermeyecek mi? Avrupa Birliği'ne dönüş ve Birleşik İrlanda fikri başarıya ulaşacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu tarihi değişim analizini tüm yakınlarınızla ve uluslararası konulara ilgi duyanlarla paylaşın!