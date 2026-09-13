İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında tüm dünya futbolseverlerinin merakla beklediği dev derbi, Old Trafford Stadyumu'nda beklenmedik dramatik anlara sahne oldu. Maçın henüz 23. dakikasında Phil Foden'ın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasına rağmen, Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, bir kişi eksik oynamasına karşın ezeli rakibi Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Kahramanlaşan 'City' adına tek ve galibiyeti getiren golü, takımın yıldız ismi, durdurulamaz Norveçli golcü Erling Haaland kaydetti.

Özbek futbolseverler için dikkat çekici bir diğer nokta ise milli takımımızın savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'un bu dev derbiyi yedek kulübesinde geçirmiş olmasıydı. Dört hafta sonunda 4'te 4 yaparak 12 puanla Arsenal ile zirveyi paylaşan City, Manchester şehrinin gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha kanıtladı; 4 puanda kalan Manchester United ise puan tablosunda 13. sıraya geriledi. Peki, Maresca'nın öğrencileri bir saatten fazla süre 10 kişiyle galibiyeti nasıl korudu, Haaland'ın 60. dakikadaki golü nasıl geldi ve United kendi evinde sayısal üstünlüğüne rağmen neden kaybetti?

Old Trafford'da kırmızı kart ve Haaland'ın belirleyici vuruşu

Derbinin seyri ve kıran kırana geçen dakikalar:

23. dakikadaki şok anı: Phil Foden'ın kural ihlali nedeniyle oyundan atılması, konuk ekibi maçın neredeyse tamamında 10 kişi mücadele etmeye zorladı;

Haaland'dan klasik bir ceza: Ev sahibi ekip sayısal üstünlüğe sahip olmasına rağmen, 60. dakikada Norveçli golcü Erling Haaland fırsatı değerlendirerek maçın kaderini belirleyen tek golü attı;

Donnarumma ve savunma duvarı: Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Josko Gvardiol ve Marc Guehi'den oluşan savunma hattı, 'Kırmızı Şeytanlar'ın üst üste gelen ataklarını hatasız savuşturdu;

Gergin ve kartlarla dolu bir final: 80. dakikadan sonra sinirler gerildi; Josko Gvardiol, Harry Maguire ve Enzo Fernandez hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Khusanov yedekte, City ise taktiksel irade gösterdi

Enzo Maresca eksik kalan kadroyu ustalıkla yeniden kurguladı:

Abdukodir Khusanov kadroda: Özbekistan milli takım savunmacısı bu klasik derbide City'nin yedek kulübesinde yer aldı ve teknik ekip ana savunma ikilisine güvenmeyi tercih etti;

İkinci yarıdaki rotasyonlar: Rayan Cherki yerine Iliman Ndiaye oyuna alınarak kontra ataklar güçlendirildi, son dakikalarda ise Enzo Fernandez'in yerine giren Nico O'Reilly orta sahayı sağlamlaştırdı;

Manchester United hücumundaki zayıflık: Ruben Amorim ve teknik ekip, yedek kulübesinden Benjamin Sesko ve Joshua Zirkzee'yi sahaya sürse de; Mbeumo, Cunha ve Rashford üçlüsü 10 kişi savunan rakibi aşmakta yetersiz kaldı.

Puan durumundaki manzara: 12 puan ve Arsenal ile zirve ortaklığı

Bu galibiyet, şampiyonluk yarışında 'City'nin gücünü bir kez daha gösterdi:

City zirvede: 4 maçta 4 galibiyet alan Manchester City, puanını 12'ye çıkararak Londra temsilcisi Arsenal ile birlikte Premier Lig'in zirvesini paylaşıyor;

Manchester United krizde:Kendi evinde büyük bir fırsatı tepen 'Kırmızı Şeytanlar', 4 hafta sonunda sadece 4 puanla 13. sıraya geriledi; İrade zaferi:

Deplasmanda eksik oynamasına rağmen kazanılan bu 3 puan, City'nin sadece hücumda değil, taktiksel disiplin ve zihinsel dayanıklılık konusunda da mükemmel olduğunu kanıtladı. Phil Foden'ın kırmızı kart gördüğü bu maçta Old Trafford'da alınan galibiyet,

Manchester City'nin sezondaki en etkileyici ve iradeli performanslarından biri olarak kayıtlara geçecek. Sizce Manchester City'nin 10 kişiyle Manchester United'ı kendi evinde yenmesi, takımlar arasındaki kalite farkını ne kadar net gösteriyor? Abdukodir Khusanov önümüzdeki haftalarda City'nin ilk 11'inde yer bulabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig derbisindeki bu heyecan verici analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!

Sizningcha, «Manchester Siti»ning 10 kishi bo‘lib ham «Manchester Yunayted»ni o‘z uyida mag‘lub etishi jamoalar o‘rtasidagi daraja farqi qanchalik katta ekanini ko‘rsatadimi? Abduqodir Husanov yaqin turlarda «Siti»ning asosiy tarkibida maydonga tushishga tayyormi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL derbisidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!