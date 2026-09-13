Euro 2020 Yıldızı Fergana'da!: Neftchi, Finlandiyalı golcünün transferini duyurdu

Özbekistan şampiyonu Fergana kulübü Neftchi, kıtanın en prestijli turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçları öncesinde milli futbolumuz adına ses getirecek üst düzey bir transfere imza attı. Fergana temsilcisi, uzun yıllar İngiltere liglerinde forma giymiş ve Finlandiya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermiş 27 yaşındaki yetenekli santrfor Marcus Forss ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinin büyük bölümünü Brentford ve Middlesbrough gibi İngiliz kulüplerinde geçiren İskandinav yıldızın Özbek futboluna gelişi, lig tarihimizin en dikkat çekici transferlerinden biri oluyor.

Önemli bir detay olarak, tecrübeli golcü Fergana kulübüne sadece AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında yardımcı olabilecek. Peki, Fransa kalesini sarsan Marcus Forss, Neftchi'nin hücum hattına nasıl bir soluk getirecek, İngiliz futbol ekolü Fergana ekibinin Asya sahalarındaki şansını ne kadar artıracak ve bu transfer AFC Şampiyonlar Ligi Elit öncesinde neler vaat ediyor?

İngiliz futbolunun ürünü: West Bromwich'ten Brentford ve Middlesbrough'ya

Marcus Forss, İngiltere'nin en güçlü ve rekabetçi futbol ortamında pişti:

İngiliz sistemindeki gelişim: 18 Haziran 1999'da Finlandiya'nın Turku şehrinde doğan forvet, henüz 13 yaşındayken West Bromwich akademisine kabul edildi;

Brentford'daki parlayışı: 2018 yılında Brentford A takımında ilk maçına çıkan Forss, 2022'ye kadar kulüpte forma giydi. Kiralık olarak Wimbledon (18 maçta 11 gol) ve Hull City kulüplerinde yüksek verimlilik sergiledi;

Championship'teki golcülük dönemi: 2022 yazında İngiltere'nin köklü takımlarından Middlesbrough'ya transfer oldu ve bu kulüpte 90'dan fazla maça çıkıp 18 gol kaydetti;

Son durak ve fiziksel özellikler: 2025/26 sezonunu Bolton formasıyla geçiren 1,82 metre boyundaki sağ ayaklı forvet, sadece merkezde değil, her iki kanatta da aynı derecede tehlikeli olabiliyor.

Fransa'ya atılan gol ve Euro 2020: Finlandiya milli takımındaki izleri

Forss, ülkesinin tüm yaş kategorilerinde forma giymiş gerçek bir milli oyuncudur:

U17'den A takıma: Hücum oyuncusu, Finlandiya'nın U17, U18, U19 ve U21 takımlarında düzenli olarak görev yaptı;

Ses getiren çıkış: Kasım 2020'de Finlandiya A Milli Takımı'ndaki ilk maçında, o dönem dünya şampiyonu olan Fransa'nın kalesini havalandırarak büyük yankı uyandırdı;

Kıta şampiyonası deneyimi: Forss, Avrupa Şampiyonası — Euro 2020 finalleri kadrosunda yer aldı. Bugüne kadar milli formayla 21 maça çıkıp 2 gol attı.

Neftchi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit: Fergana'nın yeni hedefi

İngiliz futbolunun havasını getiren Finli forvet, kıta maçlarında ana silah olacak:

Sadece kıta turnuvası için kadro: 27 yaşındaki golcü, yönetmelik ve sözleşme gereği Neftchi'ye sadece AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında yardımcı olacak;

Fergana'ya büyük tecrübe: Kulüp basın sözcüsünün belirttiği gibi, Forss İngiltere'deki ve uluslararası arenadaki üst düzey tecrübesini Fergana'ya taşıyor;

Hücum hattının güçlenmesi: Asya'nın en zengin ve güçlü kulüpleriyle yapılacak karşılaşmalarda yüksek pres, İngiliz tarzı hız ve ceza sahası içindeki mücadeleciliğin Neftchi için belirleyici bir avantaj olması bekleniyor.

Özbekistan şampiyonu olarak AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te başarılı olmayı hedefleyen Neftchi, Marcus Forss transferiyle hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu tüm kıtaya gösterdi.

Sizce İngiltere ligleri ve Euro 2020 tecrübesine sahip Marcus Forss, Neftchi formasıyla AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in en iyi golcülerinden biri olabilir mi? Fergana kulübünün bu güçlü yabancı oyuncuyla gruptan çıkma şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu ses getiren transfer analizini tüm futbolseverlere ve Neftchi taraftarlarına ulaştırın!