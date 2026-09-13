Manchester derbisindeki tartışmalı gol: VAR kararı neden değişti?

·6·Spor
Manchester derbisindeki tartışmalı gol: VAR kararı neden değişti?

İngiltere Premier Lig'in bir diğer merkez mücadelesinde, Manchester derbisine özgü gerilim ve tartışmalı pozisyonlar bir kez daha yaşandı. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan maçta, Manchester City forveti Erling Haaland tarafından atılan ilk gol, uzun süren VAR incelemelerinin ardından geçerli sayıldı. Bu durum, tribündeki taraftarlar ve futbol kamuoyu arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, maçın şiddetli anlarında Josko Gvardiol'un sol kanattan gönderdiği top rakip savunma oyuncusuna çarparak ceza sahası içindeki Erling Haaland'a geldi. Norveçli forvet fırsatı iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem hemen ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı ve konuk ekibin sevinci kısa sürdü.

Ardından başlayan uzun ve karmaşık VAR incelemesi, stadyumdaki herkesi soru işaretleriyle baş başa bıraktı. Hakem odasındaki durumun bu kadar uzamasının nedeni, sahada Manchester City'den sadece bir değil, tam iki futbolcunun odak noktasında olmasıydı.

Ofsayt şüphesi ve yarı otomatik teknoloji

Asıl tartışma Erling Haaland'ın değil, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in hareketleri nedeniyle yaşandı. Orta yapıldığı sırada Arjantinli futbolcu bariz ofsayt pozisyonundaydı ve ceza sahasının merkezinde diving-header (dalış yaparak kafa vuruşu) yöntemiyle topa yöneldi.

Fernandez topa dokunmamış olsa da, aktifliğinin ev sahibi savunmacıları engelleyip engellemediği sorusu gündeme geldi. Manchester United temsilcileri, futbolcunun rakiplerin görüş açısını kapattığı ve pozisyona müdahale ettiği gerekçesiyle golün iptal edilmesini talep etti.

Nihai karar

Premier Lig'in yarı otomatik ofsayt teknolojisi yardımıyla pozisyon sonuna kadar incelendi. Teknoloji, Enzo Fernandez ofsaytta olsa da, golün sahibi Erling Haaland'ın Manchester United savunmacısı Patrick Dorgu'nun uzanan ayağı sayesinde oyunda kaldığını gösterdi.

VAR hakemi Matt Donohue tüm kanıtları inceledikten sonra sahadaki ilk kararı iptal etti ve golü geçerli saydı. Bu karmaşık karar, maçın kaderine ve taraftarların hakemlik sistemine olan bakış açısına etkisini gösterdi.

Manchester CityManchester UnitedErling HaalandVARPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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