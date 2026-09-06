Volkan patlaması Endonezya'nın ana havalimanında uçuşların durmasına neden oldu

Yerel yetkililerin verilerine göre, Pazar sabahı havalimanı yakınındaki hava sahasında Anak-Krakatau yanardağından yayılan kül tespit edildikten sonra 209 uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Cava ve Sumatra adaları arasındaki Sunda Boğazı'nda bulunan yanardağ, Cuma akşamı patlamaya başladı. Bu süreç sürekli sismik aktiviteye yol açtı ve yanardağdan lav çeşmeleri fışkırdı. Yetkililere göre, Pazar günü erken saatlerde iki yanardağ patlaması daha gözlemlendi.

Havalimanı yerel saatle 13:30'a kadar geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. Bu durum toplamda 22 binden fazla yolcuyu bir şekilde etkiledi.

Ulaştırma Bakanlığı, uçuşların durdurulmasının ağırlıklı olarak Singapur'a yapılan ve oradan gelen seferleri etkilediğini bildirdi. Ayrıca Doha, Sidney ve Kuala Lumpur gibi rotalardaki uluslararası uçuşlar da kısıtlamalardan zarar gördü.

Yetkililer, yanardağın son aktivitesiyle ilgili herhangi bir tsunami uyarısı verilmediğini doğruladı.

Sağlık Bakanı, etkilenen bölgelerdeki halkın mümkün olduğunca evde kalmasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Yerel Kompas gazetesinin haberine göre, Cumartesi günü birçok okulda dersler iptal edildi. Bunun nedeni, öğrencilerin ve halkın yanardağ külü nedeniyle gözlerinin yanmasından şikayet etmesiydi. Bazı balıkçılar da gözlerindeki ağrı nedeniyle denize açılmaktan vazgeçti.

Yerel halktan biri olan Aldi Chandra Prayogi, gazeteye verdiği demeçte Cuma akşamından beri gözlerine sanki «küçük kum taneleri kaçmış gibi» hissettiğini söyledi. Yanmayı azaltmak için göz damlası kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Tozun o kadar yoğun olduğunu ve evinin önündeki avluyu her beş dakikada bir süpürmek zorunda kaldığını vurguladı.

Anak-Krakatau yanardağının adı «Krakatau'nun Çocuğu» anlamına gelir. Geçen yüzyılın başında 1883'teki meşhur Krakatau yanardağı patlaması sonucu oluşan kaldera bölgesinde denizden yükseldiğinden beri zaman zaman aktifleşmektedir.

Aralık 2018'de yanardağın bir kısmı çökmüş ve bunun sonucunda güçlü bir tsunami meydana gelmişti. Doğal afet sonucunda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sumatra ve Cava adalarının yakın kıyılarında yaşayan binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bilim insanları, yanardağın çöktüğü sırada ondan kopan bazı kaya parçalarının 70-90 metre yüksekliğe ulaştığını tespit etti.

Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun neredeyse tüm havzasını çevreleyen Pasifik «Ateş Çemberi» bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgede sık sık depremler ve yanardağ patlamaları yaşandığı için volkanik ve sismik aktivite oldukça yüksektir.