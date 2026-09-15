Ezequiel Lavezzi depresyon ve Lionel Messi'nin desteği hakkında konuştu

Arjantin milli takımı ve Paris Saint-Germain'in eski forveti Ezequiel Lavezzi, profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra yaşadığı depresyon ve zor dönemler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre, 2014 Dünya Kupası finalisti, futboldan emekli olduktan sonra yaşadığı zihinsel krizi, psikiyatri kliniğindeki tedavi sürecini ve yakın arkadaşı Lionel Messi'nin bu süreçteki büyük desteğini detaylarıyla anlattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ezequiel Lavezzi, zamanında İtalya'nın Napoli ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında başarılı bir performans sergileyerek birçok kupa kazanmıştı. Kariyerinin son yıllarını Çin'in Hebei China Fortune kulübünde geçiren Lavezzi, Aralık 2019'da profesyonel futbol kariyerini resmen noktaladığını açıklamıştı.

Kariyer sonundaki zihinsel boşluk

Prime Video'ya verdiği röportajda eski forvet, yeşil sahalardan ayrıldıktan sonra günlük rutinin aniden kaybolmasının ruh sağlığını ciddi şekilde etkilediğini itiraf etti. Lavezzi'ye göre, futbolculuk dönemi bittikten sonra hayatta hiçbir şeyin dolduramadığı devasa bir boşluk oluştu.

Ağır bir depresyon geçirdiğini, doktor gözetiminde psikiyatri kliniğine yatırıldığını ve günümüzde hala ilaç tedavisine devam ettiğini vurguladı. Zorluklara rağmen, küçük adımlarla sağlıklı bir hayata dönmeye çalışıyor.

Lionel Messi ve ailenin desteği

Zor zamanlarda Lavezzi'ye sadece tıbbi yardım değil, aynı zamanda yakınlarının güveni ve aile saadeti de güç verdi. Çocuğunun dünyaya gelmesinin hayatını tamamen değiştirdiğini belirten eski futbolcu, en küçük çocuğunun ona yaşama sevinci ve büyük bir güç kattığını söyledi.

Ayrıca futbol dünyasından isimlerin zor günlerinde kendisine yardım elini uzattığını hatırlattı. "Futbol dünyası yanımda durdu; Messi, Aguero ve Paolo Cannavaro gibi birçok kişi destek oldu. Lionel Messi ile aramızda özel bir dostluk bağı var, farklı konularda konuşuyoruz, o harika bir insan"ifadelerini kullandı Lavezzi.

41 yaşındaki eski sporcu, benzer zihinsel sorunlarla karşılaşan herkese seslenerek, alçakgönüllülük ve mücadele azmiyle her türlü zor durumun aşılabileceğini belirtti. Lavezzi şu anda uzman gözetiminde uzun süreli rehabilitasyon sürecine devam ediyor.