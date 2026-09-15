Kırgızistan'da bir kızın şakası beklenmedik bir şekilde ciddileşti

·4·Dünya
Kırgızistan'da bir kızın şakası beklenmedik bir şekilde ciddileşti

Kırgızistan'ın Sary-Chelek bölgesinde çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Videoda bir kız, yerel bir gence şaka yollu olarak, eğer kendisine 20 baş at ve 100 gram altın verirse onunla evlenmeyi kabul edeceğini söylüyor.

Ancak kız hiç beklemediği bir cevap alıyor. Genç, şartı uzun süre düşünmeden kabul ediyor ve şaka yollu kızı yanına alıp götürmeye hazırlanıyor.

Beklenmedik durum, videodaki katılımcılar ve çevredekiler arasında komik bir atmosfer yarattı. Görüntüler sosyal medyada da yayılarak kullanıcılar arasında tartışılıyor.

Videoda bahsedilen "kalın" ise, bazı Orta Asya halklarında damat tarafının gelin için ödediği geleneksel başlık parası ile ilgili bir kavramdır.

Şu an için videodaki olayın ne zaman gerçekleştiği, kızın hangi ülke vatandaşı olduğu ve gencin gerçekten belirtilen şartları yerine getirip getirmediği konusunda resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.

KırgızistanSary-ChelekKalınGeleneklerSosyal Medya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Suudi Arabistan, Husilere karşı İngiltere'den askeri yardım istedi: Londra büyük bir savaşa mı giriyor?Suudi Arabistan, Husilere karşı İngiltere'den askeri yardım istedi: Londra büyük bir savaşa mı giriyor?Bugün, 11:37«Kalıcı bir çözüm lazım»: Zelenski, ABD'nin enerji ateşkesi teklifine kesin şart koştu«Kalıcı bir çözüm lazım»: Zelenski, ABD'nin enerji ateşkesi teklifine kesin şart koştuBugün, 11:30Ralph Lauren'e küresel boykot: Gal Gadot yüzünden moda devi krizin eşiğindeRalph Lauren'e küresel boykot: Gal Gadot yüzünden moda devi krizin eşiğindeBugün, 11:14Kanye West şovu etrafındaki kriz: Rusya'da hayranlar bilet paralarını geri alamıyorKanye West şovu etrafındaki kriz: Rusya'da hayranlar bilet paralarını geri alamıyorBugün, 10:54Gezginler için beklenmedik şok ve yeni kısıtlamalar: Tayland'da 15 Eylül'den itibaren neler değişti?Gezginler için beklenmedik şok ve yeni kısıtlamalar: Tayland'da 15 Eylül'den itibaren neler değişti?Bugün, 10:36Zelenskiy şart koştu!: Kiev'in resmi pozisyonu açıklandı — Rusya'ya karşı ciddi şüpheZelenskiy şart koştu!: Kiev'in resmi pozisyonu açıklandı — Rusya'ya karşı ciddi şüpheBugün, 07:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı