Kırgızistan'da bir kızın şakası beklenmedik bir şekilde ciddileşti

Kırgızistan'ın Sary-Chelek bölgesinde çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Videoda bir kız, yerel bir gence şaka yollu olarak, eğer kendisine 20 baş at ve 100 gram altın verirse onunla evlenmeyi kabul edeceğini söylüyor.

Ancak kız hiç beklemediği bir cevap alıyor. Genç, şartı uzun süre düşünmeden kabul ediyor ve şaka yollu kızı yanına alıp götürmeye hazırlanıyor.

Beklenmedik durum, videodaki katılımcılar ve çevredekiler arasında komik bir atmosfer yarattı. Görüntüler sosyal medyada da yayılarak kullanıcılar arasında tartışılıyor.

Videoda bahsedilen "kalın" ise, bazı Orta Asya halklarında damat tarafının gelin için ödediği geleneksel başlık parası ile ilgili bir kavramdır.

Şu an için videodaki olayın ne zaman gerçekleştiği, kızın hangi ülke vatandaşı olduğu ve gencin gerçekten belirtilen şartları yerine getirip getirmediği konusunda resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.