Lamine Yamal: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan korkmak korkaklıktır

·3·Spor
Lamine Yamal: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan korkmak korkaklıktır

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki şansları hakkında net bir görüş bildirdi. Ona göre Katalanlar, statüleri gereği sadece en yüksek hedefleri gözetiyor. Sonuç olarak takım, bu sezon ana kupa için mücadele etmeye hazır olduğunu açıkça gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Movistar+ yayınına verdiği röportajda genç kanat oyuncusu, takımın Avrupa'daki hedeflerinden kaçınmanın korkaklık olacağını vurguladı. Son yıllardaki başarısızlıklara rağmen Barcelona, tarihi prestijini geri kazanmak ve kıtanın en güçlü takımları arasına dönmek için tüm imkanlara sahip.

Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefler

Lamine Yamal, takımdaki olumlu atmosferden ve gelişim dinamiklerinden memnun olduğunu dile getirdi. Ona göre futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ne olan tutkusu aşırı bir baskı değil, aksine zafere götüren temel güçtür. Yamal, kulübün tarihteki en iyi dönemlerini geri getirmek için yeterli potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Yamal, Barcelona kadrosunun Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Ancak genç futbolcu, aşırı rehavete kapılmadan her maça ciddiyetle yaklaşmanın önemini de unutmuyor.

Tecrübeli futbolcunun uyarısı

Lamine Yamal ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflese de, İspanya milli takımı kaptanı Rodri biraz daha temkinli bir görüş bildirdi. Rodri, Barcelona'nın henüz kıta ölçeğinde tam olarak olgunlaşmadığını ve ana favoriler arasında yer almadığını vurguladı.

Rodri'ye göre, bu tür turnuvaları kazanmak için sadece hücum futbolu yeterli değil. Takımın kritik anlarda oyunu kontrol edebilmesi, savunmada daha sağlam ve istikrarlı hareket etmesi gerekiyor.

Lamine YamalBarcelonaŞampiyonlar LigiRodriFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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